Именно такие найдете в новой подборке 24 Канала. Читайте описания, смотрите трейлеры и выбирайте, что будете смотреть сегодня.
Не пропустите Не "Барби" единой: 10 фильмов-претендентов на Оскар, которые уже можно посмотреть
"К тебе или ко мне"
Лента с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях стала одной из самых ожидаемых в 2023 году. А поскольку скоро День Валентина, то ее просмотр – отличный вариант того, как добавить романтики в отношения.
По сюжету, лучшие друзья Дебби и Питер, которые являются полными противоположностями, на неделю меняются домами. Они начинают понимать жизнь друг друга, что в результате может разжечь чувства.
"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма
"Замечательная история Генри Шугара"
В следующей ленте, которую предлагаем посмотреть, главную роль сыграл непревзойденный Бенедикт Камбербэтч. Он стал героем короткометражной экранизации популярной новеллы Роальда Дала – "Замечательная история Генри Шугара и еще шесть". В ней рассказывается о состоятельном мужчине, который стремится развить необычайные способности, чтобы мошенничать в азартных играх.
"Замечательная история Генри Шугара": смотрите онлайн трейлер фильма
"Летние папы"
Это легкая история о трех лучших друзьях – мужчин среднего возраста, которые не успевают за современным миром молодых директоров и влиятельных руководителей детских садов. Заметим, что лента имеет возрастные ограничения 18+.
"Летние папы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Далекость"
И на десерт оставили хорошую и добрую историю о женщине, которая унаследовала дом на хорватском острове и неожиданно решила поехать в путешествие. Это путешествие возвращает ей радость жизни и дарит новый ее смысл – любви.
"Далечина": смотрите онлайн трейлер фильма