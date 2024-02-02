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Не пропустіть Не "Барбі" єдиною: 10 фільмів-претендентів на Оскар, які вже можна подивитися

"До тебе чи до мене"

Стрічка з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером у головних ролях стала однією з найочікуваніших у 2023. А оскільки скоро День Валентина, то її перегляд – чудовий варіант того, як додати романтики у стосунки.

За сюжетом, найкращі друзі Деббі та Пітер, які є повними протилежностями, на тиждень міняються оселями. Вони починають розуміти життя одне одного, що в результаті може розпалити почуття.

"До тебе чи до мене": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Чудова історія Генрі Шугара"

У наступній стрічці, яку пропонуємо переглянути, головну роль зіграв неперевершений Бенедикт Камбербетч. Він став героєм короткометражної екранізації популярної новели Роальда Дала – "Чудова історія Генрі Шугара та ще шість". У ній розповідається про заможного чоловіка, який прагне розвинути надзвичайні здібності, щоб шахраювати в азартних іграх.

"Чудова історія Генрі Шугара": дивіться онлайн трейлер фільму

"Літні татусі"

Це легка історія про трьох найкращих друзів – чоловіків середнього віку, які не встигають за сучасним світом молодих директорів і впливових керівників дитячих садків. Зауважимо, що стрічка має вікові обмеження 18+.

"Літні татусі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Далечінь"

І на десерт залишили гарну й добру історію про жінку, яка успадкувала будинок на хорватському острові й несподівано вирішила поїхати у подорож. Ця мандрівка повертає їй радість життя й дарує новий його сенс – кохання.

"Далечінь": дивіться онлайн трейлер фільму