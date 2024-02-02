Хорошее настроение гарантировано: 4 комедии для вечернего просмотра в пятницу

Наступила долгожданная пятница, а это значит, что время выбирать фильм на вечер. Чтобы расслабиться и отдохнуть от будничных забот, советуем выбирать легкие и веселые ленты.

Именно такие найдете в новой подборке 24 Канала. Читайте описания, смотрите трейлеры и выбирайте, что будете смотреть сегодня.

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"К тебе или ко мне"

Лента с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях стала одной из самых ожидаемых в 2023 году. А поскольку скоро День Валентина, то ее просмотр – отличный вариант того, как добавить романтики в отношения.

По сюжету, лучшие друзья Дебби и Питер, которые являются полными противоположностями, на неделю меняются домами. Они начинают понимать жизнь друг друга, что в результате может разжечь чувства.

"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Замечательная история Генри Шугара"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

В следующей ленте, которую предлагаем посмотреть, главную роль сыграл непревзойденный Бенедикт Камбербэтч. Он стал героем короткометражной экранизации популярной новеллы Роальда Дала – "Замечательная история Генри Шугара и еще шесть". В ней рассказывается о состоятельном мужчине, который стремится развить необычайные способности, чтобы мошенничать в азартных играх.

"Замечательная история Генри Шугара": смотрите онлайн трейлер фильма

"Летние папы"

Это легкая история о трех лучших друзьях – мужчин среднего возраста, которые не успевают за современным миром молодых директоров и влиятельных руководителей детских садов. Заметим, что лента имеет возрастные ограничения 18+.

"Летние папы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Далекость"

И на десерт оставили хорошую и добрую историю о женщине, которая унаследовала дом на хорватском острове и неожиданно решила поехать в путешествие. Это путешествие возвращает ей радость жизни и дарит новый ее смысл – любви.

"Далечина": смотрите онлайн трейлер фильма