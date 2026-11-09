Закройте рабочие чаты и включите эти фильмы: 3 комедии, которые поднимут настроение
После понедельника хочется всего трех вещей: тишины, чего-то вкусного и фильма, который не заставит переосмысливать всю свою жизнь. Желательно еще и такого, чтобы можно было посмеяться над чужими проблемами, ведь собственных за день накопилось достаточно.
24 Канал выбрал три комедии последних лет, которые помогут забыть о рабочих чатах, дедлайнах и необходимости завтра снова просыпаться под будильник.
"Голый пистолет", 2025
Жанр: комедия, криминал, боевик.
IMDb: 6,3
Продолжительность: 1 час 25 минут.
В ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Гаузер.
Детектив Фрэнк Дребин-младший пытается раскрыть убийство и спасти свой полицейский участок. Проблема лишь в том, что его методы расследования порой опаснее самих преступников.
Лиам Нисон, который годами спасал похищенных родственников и расправлялся с бандитами, на этот раз решил спасти мир от здравого смысла. И, надо признать, ему это удивительно идет.
Что говорят критики: Брайан Таллерико в рецензии на RogerEbert.com отметил самоиронию Нисона и удачное возрождение абсурдного юмора оригинальной франшизы. На Rotten Tomatoes фильм имеет 88% положительных рецензий.
"Голый пистолет": смотрите трейлер
"Еще одна сумасшедшая пятница", 2025
Жанр: семейная комедия, фэнтези.
IMDb: 6,2
В ролях: Линдси Лохан, Джейми Ли Кертис, Джулия Баттерс, София Хэммонс.
Спустя более 20 лет после первой перепутки тел Анна и ее мать Тесс снова попадают в фантастическую передрягу. Теперь к семейному хаосу присоединяются еще две девушки, а обычные семейные проблемы превращаются в полный беспорядок.
Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис возвращаются к знакомым ролям, доказывая, что даже спустя два десятилетия в этой семье никто не научился спокойно решать конфликты.
Что говорят критики: Питер Брэдшоу в рецензии The Guardian особо отметил комедийный талант Джейми Ли Кертис. А обозреватель Time Out назвал продолжение абсурдным, но веселым. На Rotten Tomatoes фильм имеет 73% положительных рецензий.
"Еще одна сумасшедшая пятница": смотреть трейлер
"Тельма", 2024
Жанр: приключенческая комедия, боевик.
IMDb: 6,9
Продолжительность: 1 час 37 минут.
В ролях: Джун Сквибб, Фред Гехингер, Ричард Раундтри.
93-летняя Тельма становится жертвой телефонных мошенников, которые выманивают у нее 10 тысяч долларов. Но вместо того, чтобы смириться с потерей, бабушка отправляется на поиски преступников.
В ее распоряжении – моторизованный скутер, пожилой друг и характер, которого хватило бы на несколько боевиков с Джейсоном Стэтхэмом.
Что говорят критики: Брэндон Дэвид Уилсон в рецензии на RogerEbert.com назвал картину трогательной и смешной историей о старении, независимости и семейных отношениях. На Rotten Tomatoes фильм имеет впечатляющие 98% положительных отзывов критиков.
"Тельма": смотреть трейлер
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