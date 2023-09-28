Смеховая терапия: 5 комедий, которые поднимут настроение во время войны

Какой может быть комедия в условиях войны и является ли она уместной? Это один из вопросов, который сегодня больше всего обсуждается среди украинских кинематографистов и зрителей.

Мы отобрали несколько увлекательных примеров из мирового и украинского кинематографа, чтобы выяснить вопрос о целесообразности комедий в условиях войны и рассмотреть, чего ожидать украинским зрителям в ближайшем будущем на экранах кинотеатров.

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"Великий диктатор"

Год: 1940

Режиссер: Чарли Чаплин

"Великий диктатор" – один из знаковых фильмов Чарли Чаплина, созданный во время Второй мировой войны. Это первая полностью звуковая лента в творчестве известного комика, а на протяжении создания фильма и релиза США и Германия еще находились в мире. Несмотря на споры из-за политического контекста, фильм имел большой коммерческий успех.

Лента повествует об истории еврейского парикмахера, который воюет в рядах армии своего государства Томании во время Первой мировой войны. Из-за тяжелого приземления герой потерял память и провел долгое время в больнице.

Годы шли, война давно закончилась, и Томанию возглавил диктатор Аденоид Хинкель. Он глубоко ненавидит евреев и его внешность очень похожа на того самого еврейского цирюльника. Хинкель стремится покорить весь мир, а между тем цирюльник выписывается из больницы и, не догадываясь ни о чем, пытается восстановить свою прежнюю жизнь. Но теперь его ждут невероятные приключения.

Интересно, что идея фильма возникла из-за того, что Чарли Чаплин понял, что имеет подобный облик с Адольфом Гитлером.

"Великий диктатор": смотрите трейлер фильма

"Мышьяк и старые кружева"

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Год: 1944

Режиссер: Фрэнк Капра

"Мышьяк и старые кружева" – это классическая американская черная комедия Фрэнка Капри. Еще во время съемок фильма режиссер получил повестку и был причислен в армию в 1941 году. К счастью, ему удалось взять короткую отсрочку для завершения монтажа.

По сюжету, театральный критик Мортимер Брюстер в день помолвки с любимой, узнает, что его две милые пожилые тети, Эбби и Марта, отравляли одиноких стариков домашним вином, добавляя мышьяк. Мортимер отчаянно пытается скрыть убийственные действия своих теток, особенно перед приездом брата Тедди, считающего себя Теодором Рузвельтом. Неожиданно появляется другой брат – Джонатан – опасный преступник, скрывающийся от закона.

"Мышьяк и старые кружева": смотрите трейлер фильма

"Быть или не быть"

Год: 1942

Режиссер: Эрнст Любич

"Быть или не быть" – антинацистская кинокомедия режиссера Эрнста Любича. Действие фильма разворачивается в оккупированной нацистами Варшаве во время Второй мировой войны. В центре сюжета – группа актеров во главе с Иосифом и Марией Турами, известными своими театральными представлениями в Варшаве.

Когда нацисты вторгаются в Польшу, труппа оказывается вовлеченной в ряд комических и опасных ситуаций. Джозеф и Мария невольно участвуют в шпионской миссии, чтобы предотвратить попадание ценного списка участников польского сопротивления в руки нацистов. Они используют свои актерские способности, чтобы выдать себя за нацистских чиновников и тайно препятствовать планам врага.

Название фильма "Быть или не быть" взято из известного монолога Гамлета одноименной пьесы Уильяма Шекспира и отображает центральную тему фильма. Персонажи постоянно находятся между своим настоящим "Я" и вымышленными персонажами в разгар военного шпионажа.

"Быть или не быть": смотрите трейлер фильма

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"Люксембург, Люксембург"

Год: 2022

Режиссер: Антонио Лукич

"Люксембург, Люксембург" – украинская трагикомедия режиссера Антонио Лукича, вышедшая на большие экраны после полномасштабного вторжения в 2023 году. Лента взяла несколько фестивальных наград, а во время проката фильм получил положительные отзывы критиков и зрителей.

По сюжету братья-близнецы Коля и Василий узнают, что покинувший их в детстве отец тяжело болен и находится в далеком Люксембурге. Коля решает поехать к нему, а Василий делает все возможное, чтобы это не произошло. Все это происходит в бурные 1990-е. Неожиданно для самих братьев, они вдвоем отправляются на встречу с отцом. Однако это путешествие не оправдало надежд.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер фильма

"Большая прогулка"

Год: 2023

Режиссер: Олег Зборовский

"Большая прогулка" – та самая украинская комедия, которая должна была выйти в национальный прокат 24 февраля 2022 года. Начало полномасштабного вторжения отсрочило выход картины, производство которой было завершено еще в 2021 году, а часть создателей и актеров фильма защищают нашу страну в рядах ВСУ.

По сюжету две семьи – работники культуры Драгомановы и районные бизнесмены Наливайченко теплыми весенними выходными решают традиционно выбраться "на шашлыки". Судьба возводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей". Спор перерастает в гротескную "войну" за место под мангал. И все же появляется настоящее зло против которого объединяются две семьи и уходят в своей борьбе до конца.

Создатели фильма уверяют, что сегодня лента приобрела еще больше актуальных смыслов, ведь главная ее цель заверить, что какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, но перед лицом общей угрозы мы – единственная мощная сила.

Посмотреть фильм "Большая прогулка" можно во всех кинотеатрах Украины уже с 5 октября!

"Большая прогулка": смотрите трейлер фильма