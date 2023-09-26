На втором месте оказался ситком "Симпсоны", а третью позицию занял сериал "Пуститься берега". Выберите идеальное шоу для себя и пригласите друзей на настоящий киносеанс дома!
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Лучшие сериалы всех времен по версии IGN
"Прослушка" / The Wire
Годы: 2002 – 2008
Количество сезонов: 5
Жанр: драма
В ролях: Доминик Вест, Джон Доман, Идрис Эльба, Фрэнки Фейзон и другие.
Основная идея сериала частично базируется на собственном опыте Эда Бернса, который был другом Дэвида Саймона и соавторов проекта. Эд Бернс работал в отделе убийств местной полиции Балтимора, где и происходит значительная часть событий в сериале, и участвовал в длительных расследованиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и использованием прослушивающих устройств (известных как "провода").
Каждый сезон "Прослушки" посвящен различным аспектам жизни города Балтимор, включая наркоторговлю, работу морских портов, городское управление и бюрократию, систему образования и журналистику.
"Прослушка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Симпсоны" / The Simpsons
Годы: 1989 – до сих пор
Количество сезонов: 34
Жанр: приключения, комедия ситуаций, сатира, черный юмор
Роли озвучивали: Дэн Кастелланета, Джулия Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Генк Азария и другие.
Телесериал "Симпсоны" стал одной из самых известных и продолжительных анимационных программ в мире. Основной сюжет сериала вращается вокруг семьи Симпсонов, состоящей из отца Гомера, матери Мардж, их детей Барта, Лизы и маленькой Мэгги, а также многочисленных других персонажей, живущих в придуманном городе Спрингфилд.
Сериал создан Мэттом Грейнингом и дебютировал в 1989 году.
"Симпсоны": смотрите онлайн лучшие сцены с первого сезона
"Пуститься берега" / Breaking Bad
Годы: 2008 – 2013
Количество сезонов: 5 сезонов
Жанр: драма, криминал, триллер
В ролях: Брайан Кренстон, Аарон Пол, Анна Ганн, Дин Норрис, Боб Оденкерк и другие.
Этот американский телесериал вышел в эфир в 2008 году и завершился в 2013 году. Сериал получил многочисленные награды, включая премии Эмми, и завоевал большое количество поклонников во всем мире, став одним из самых влиятельных и культовых телесериалов в истории телевидения.
Сюжет фокусируется на Уолтере Уайт, преподавателе химии в средней школе, которому диагностировали рак легких. Из страха за будущее своей семьи и недостаточной финансовой поддержкой, Уолтер решает перейти на преступный путь. Он начинает производить и продавать метамфетамин, один из сильнейших наркотиков.
"Пуститься берега": смотрите трейлер
"Совершенно секретно" / The X Files
Годы: 1993 – 2002, 2016 – 2018
Количество сезонов: 11
Жанр: фантастика, криминал, драма, детектив, триллер
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон и другие.
Сериал "Совершенно секретно" вышел в эфир в 1993 году и завершился в 2002 году, а затем был восстановлен в 2016 году для сезона-минисериала и продолженного в 2018 году.
Основные герои сериала – Фокс Малдер и Дана Скалли. Малдер – агент ФБР, специализирующийся на исследовании необычных и паранормальных явлений. Скалли – врач, присоединяющийся к Малдеру как его партнер. Вместе они расследуют самые разные сверхъестественные явления, в том числе дела о невыясненных преступлениях, посягательствах на инопланетян, конспирологические теории и другие загадочные события.
Сериал получил широкую огласку и стал важным шагом в популяризации жанра научной фантастики на телевидении.
"Совершенно секретно": смотрите онлайн трейлер сериала
"Твин Пикс" / Twin Peaks
Годы: 1990 – 1991, 2016
Количество сезонов: 3
Жанр: мистически-детективный триллер
В ролях: Кайл Маклаклен, Шерилин Фенн, Лара Флинн Бойл, Майкл Онткин, Медхен Эмик и другие.
"Твин Пикс" – это американский телесериал, созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Сериал вышел в 1990 году и завершился в 1991 году, затем был восстановлен в 2016 году для третьего сезона.
Главная история разворачивается вокруг расследования убийства Лоры Палмер, молодой женщины, найденной мертвой в небольшом городке Твин Пикс, штат Вашингтон. Главный герой – агент Федерального Бюро Расследований (ФБР) Дэйл Купер, прибывающий в город, чтобы помочь местной полиции в расследовании этого преступления. Однако расследование раскрывает многочисленные тайны и загадочные события, связанные с жителями Твин Пикс, и обнаруживает, что этот город скрывает многие секреты.
"Твин Пикс": смотрите онлайн трейлер сериала