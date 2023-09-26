На другому місці опинився ситком "Сімпсони", а третю позицію зайняв серіал "Пуститися берега". Оберіть ідеальне шоу для себе і запросіть друзів на справжній кіносеанс вдома!

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Найкращі серіали всіх часів за версією IGN

"Дроти" / The Wire

Роки: 2002 – 2008

Кількість сезонів: 5

Жанр: драма

У ролях: Домінік Вест, Джон Доман, Ідріс Ельба, Френкі Фейзон та інші.

Основна ідея серіалу частково базується на власному досвіді Еда Бернса, який був другом Девіда Саймона та одним зі співавторів проєкту. Ед Бернс працював у відділі вбивств місцевої поліції Балтимора, де і відбувається значна частина подій у серіалі, та брав участь у тривалих розслідуваннях, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та використанням пристроїв для прослуховування (відомих як "дроти").

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Кожен сезон "Дротів" присвячений різним аспектам життя міста Балтимор, включаючи наркоторгівлю, роботу морських портів, міське управління та бюрократію, систему освіти та журналістику.

"Дроти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сімпсони" / The Simpsons

Роки: 1989 – досі

Кількість сезонів: 34

Жанр: пригоди, комедія ситуацій, сатира, чорний гумор

Ролі озвучували: Ден Кастелланета, Джулія Кавнер, Ненсі Картрайт, Ярдлі Сміт, Генк Азарія та інші.

Телесеріал "Сімпсони" став однією з найвідоміших і тривалих анімаційних програм у світі. Основний сюжет серіалу обертається навколо родини Сімпсонів, яка складається з батька Гомера, матері Мардж, їхніх дітей Барта, Лізи та маленької Меґґі, а також численних інших персонажів, які живуть у вигаданому місті Спрінгфілд.

Серіал створений Меттом Грейнінгом і дебютував у 1989 році.

"Сімпсони": дивіться онлайн найкращі сцени з першого сезону

"Пуститися берега" / Breaking Bad

Роки: 2008 – 2013

Кількість сезонів: 5 сезонів

Жанр: драма, кримінал, трилер

​У ролях: Браян Кренстон, Аарон Пол, Анна Ґанн, Дін Норріс, Боб Оденкерк та інші.

Цей американський телесеріал вийшов у ефір у 2008 році та завершився у 2013 році. Серіал отримав численні нагороди, включаючи премії Еммі, і завоював велику кількість прихильників у всьому світі, ставши одним із найвпливовіших та культових телесеріалів в історії телебачення.

Сюжет фокусується на Волтері Вайту, викладачеві хімії у середній школі, якому діагностовали рак легень. Зі страху за майбутнє своєї родини й недостатньою фінансовою підтримкою, Волтер вирішує перейти на злочинний шлях. Він починає виробляти та продавати метамфетамін, однин з найсильніших наркотиків.

"Пуститися берега": дивіться трейлер

"Цілком таємно" / The X Files

Роки: 1993 – 2002, 2016 – 2018

Кількість сезонів: 11

Жанр: фантастика, кримінал, драма, детектив, трилер

​У ролях: Девід Духовни, Джилліан Андерсон та інші.

Серіал "Цілком таємно" вийшов в ефір у 1993 році й завершився у 2002 році, а потім був відновлений у 2016 році для сезону-мінісеріалу та продовженого у 2018 році.

Основні герої серіалу – Фокс Малдер і Дана Скаллі. Малдер – агент ФБР, спеціалізується на дослідженні незвичайних та паранормальних явищ. Скаллі – лікар, яка приєднується до Малдера як його партнерка. Разом вони розслідують найрізноманітніші надприродні явища, у тому числі справи про нез'ясовані злочини, зазіхання інопланетян, конспірологічні теорії та інші загадкові події.

Серіал отримав широкий розголос та став важливим кроком у популяризації жанру наукової фантастики на телебаченні.

"Цілком таємно": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Твін Пікс" / Twin Peaks

Роки: 1990 – 1991, 2016

Кількість сезонів: 3

Жанр: містично-детективний трилер

​У ролях: Кайл Маклаклен, Шерілін Фенн, Лара Флін Бойл, Майкл Онткін, Медхен Емік та інші.

"Твін Пікс" – це американський телесеріал, створений Девідом Лінчем і Марком Фростом. Серіал вийшов у 1990 році й завершився у 1991 році, а потім був відновлений у 2016 році для третього сезону.

Головна історія розгортається навколо розслідування вбивства Лори Палмер, молодої жінки, яка була знайдена мертвою в невеликому містечку Твін Пікс, штат Вашингтон. Головний герой – агент Федерального Бюро Розслідувань (ФБР) Дейл Купер, який прибуває в місто, щоб допомогти місцевій поліції в розслідуванні цього злочину. Проте розслідування розкриває численні таємниці й загадкові події, пов'язані з мешканцями Твін Пікс, і виявляє, що це місто приховує багато секретів.

"Твін Пікс": дивіться онлайн трейлер серіалу