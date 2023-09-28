Ми відібрали кілька захопливих прикладів зі світового та українського кінематографа, щоб з'ясувати питання про доцільність комедій в умовах війни та розглянути, чого очікувати українським глядачам у найближчому майбутньому на екранах кінотеатрів.

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"Великий диктатор"

Рік: 1940

Режисер: Чарлі Чаплін

"Великий диктатор" – один зі знакових фільмів Чарлі Чапліна, створений під час Другої світової війни. Це перша повністю звукова стрічка у творчості відомого коміка, а впродовж створення фільму та релізу США і Німеччина ще знаходилися в стані миру. Попри суперечки через політичний контекст, фільм мав великий комерційний успіх.

Стрічка оповідає історію єврейського перукаря, який воює в рядах армії своєї держави Томанії під час Першої світової війни. Через важке приземлення герой втратив пам'ять і провів довгий час у лікарні.

Роки йшли, війна давно закінчилася, і Томанію очолив диктатор Аденоїд Хінкель. Він глибоко ненавидить євреїв і його зовнішність дуже подібна до того самого єврейського цирульника. Хінкель прагне підкорити весь світ, а тим часом цирульник виписується з лікарні й, не здогадуючись ні про що, намагається відновити своє колишнє життя. Та відтепер на нього чекають неймовірні пригоди.

Цікаво, що ідея фільму виникла через те, що Чарлі Чаплін зрозумів, що має подібну зовнішність з Адольфом Гітлером.

"Великий диктатор": дивіться трейлер фільму

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"Миш'як і старі мережива"

Рік: 1944

Режисер: Френк Капра

"Миш'як і старі мережива" – це класична американська чорна комедія Френка Капри. Ще під час зйомок фільму режисер отримав повістку і був зарахований до війська у 1941 році. На щастя, йому вдалося взяти коротку відстрочку, аби завершити монтаж.

За сюжетом, театральний критик Мортімер Брюстер у день заручин з коханою, дізнається, що його дві милі літні тітки, Еббі та Марта, отруювали самотніх старих чоловіків домашнім вином, додаючи миш'як. Мортімер відчайдушно намагається приховати вбивчі дії своїх тіток, особливо перед приїздом брата Тедді, який вважає себе Теодором Рузвельтом. Несподівано з'являється інший брат – Джонатан – небезпечний злочинець, який переховується від закону.

"Миш'як і старі мережива": дивіться трейлер фільму

"Бути чи не бути"

Рік: 1942

Режисер: Ернст Любіч

"Бути чи не бути" – антинацистська кінокомедія режисера Ернста Любіча. Дія фільму розгортається в окупованій нацистами Варшаві під час Другої світової війни. У центрі сюжету – група акторів на чолі з Йосипом і Марією Турами, які відомі своїми театральними виставами у Варшаві.

Коли нацисти вторгаються в Польщу, трупа опиняється втягненою в низку комічних і небезпечних ситуацій. Джозеф і Марія мимоволі беруть участь у шпигунській місії, щоб запобігти потраплянню цінного списку учасників польського опору в руки нацистів. Вони використовують свої акторські здібності, щоб видати себе за нацистських чиновників і таємно перешкоджати планам ворога.

Назва фільму "Бути чи не бути" взята з відомого монологу Гамлета однойменної п'єси Вільяма Шекспіра і відображає центральну тему фільму. Персонажі постійно знаходяться між своїм справжнім "Я" та вигаданими персонажами в розпал військового шпигунства.

"Бути чи не бути": дивіться трейлер фільму

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"Люксембург, Люксембург"

Рік: 2022

Режисер: Антоніо Лукіч

"Люксембург, Люксембург" – українська трагікомедія режисера Антоніо Лукіча, що вийшла на великі екрани вже після повномасштабного вторгнення у 2023 році. Стрічка взяла кілька фестивальних нагород, а під час прокату фільм отримав схвальні відгуки критиків та глядачів.

За сюжетом брати-близнюки Коля та Василь дізнаються, що батько, який покинув їх у дитинстві, тяжко хворий і знаходиться у далекому Люксембурзі. Коля вирішує поїхати до нього, а Василь робить усе можливе, аби це не сталося. Все це відбувається у буремні 1990-ті. Несподівано для самих братів, вони вдвох вирушають на зустріч з батьком. Однак ця подорож не виправдала сподівань.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер фільму

"Велика прогулянка"

Рік: 2023

Режисер: Олег Зборовський

"Велика прогулянка" – та сама українська комедія, яка мала вийти у національний прокат 24 лютого 2022 року. Початок повномасштабного вторгнення відтермінував вихід картини, виробництво якої було завершено ще у 2021 році, а частина творців та акторів фільму наразі захищають нашу країну у лавах ЗСУ.

За сюжетом дві родини – працівники культури Драгоманови та районні бізнесмени Наливайченки теплими весняними вихідними вирішують традиційно вибратися "на шашлики". Доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". Суперечка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Та все ж з'являється справжнє зло проти якого об'єднуються дві родини і йдуть у своїй боротьбі до кінця.

Творці фільму запевняють, що сьогодні стрічка набула ще більше актуальних сенсів, адже головна її мета запевнити, що якими б різними ми не були і як би не сварились, та перед обличчям спільної загрози ми – єдина потужна сила.

Переглянути фільм "Велика прогулянка" можна в усіх кінотеатрах України вже з 5 жовтня!

"Велика прогулянка": дивіться трейлер фільму