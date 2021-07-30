О чем сюжет комедии "Где деньги?"

По словам Дзидзьо, комедия "Где деньги?" расскажет о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. В имении полно тайн, одна из которых – большой клад, спрятанный в особняке. За деньгами охотятся многие, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.

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Невероятная история нашего нового фильма, погрузит Вас в интересный квест, в котором главное найти ответ на вопрос "Где деньги?",
говорит Дзидзьо в своем инстаграме.

История начинается с эпизода, когда в дом к героине Ады Роговцевой врывается пианист-аферист. Интересная завязка истории призвана решить сюжет картины, благодаря которому герои изменят характеры друг друга.

Это такая расхожая фраза, что деньги ничего не решают. Конечно, решают многое, но не все и главного они не решают и именно об этом фильм. Потому что, каковы бы ни были деньги, надо внутреннее содержание, достоинство человеческое,
поделилась Ада Роговцева.

"Где деньги?" 2021: смотрите фрагмент из фильма

Бриллиантами нашего фильма станут Ада Роговцева и Сергей Либа. Надеемся, завоевать Ваши сердца и международный рынок,
рассказывает Дзидзьо о будущем фильме.

Продюсерами фильма выступили Анатолий Безухом и Диана Юраш.

Актерский состав фильма "Где деньги?"

  • Ада Роговцева,
  • Михаил Хома,
  • Сергей Либа,
  • Анна Буткевич,
  • Ахтем Сеитаблаев,
  • Виктор Андриенко,
  • Владимир Остапчук,
  • Алексей Тритенко,
  • Юрий Горбунов,
  • Владимир Заднепровский,
  • Евгений Сморигин,
  • Сталина Лагошняк,
  • Любовь Тимошевская,
  • Наталья Холоденко,
  • Дима Варварук,
  • Сергей Бачик,
  • Василий Ващук,
  • Назарий Гук и другие.

фільм
Пианист Дзидзьо работает пианистом в таинственном доме-квесте / Фото пресс-службы фильма