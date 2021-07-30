Рассекретили дату выхода комедии "Где деньги?" с Дзидзьо в главной роли
Источник:24 канал
Сейчас идет съемочный процесс фильма "Где деньги?", который начался 7 июня. Главным актером и режиссером стал Дзидзьо. Пока мы ожидаем трейлер, нам сообщили дату выхода ленты. Поэтому премьеру ожидаемой комедии ждем в кинотеатрах 21 октября 2021 года.
О чем сюжет комедии "Где деньги?"
По словам Дзидзьо, комедия "Где деньги?" расскажет о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. В имении полно тайн, одна из которых – большой клад, спрятанный в особняке. За деньгами охотятся многие, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.
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Невероятная история нашего нового фильма, погрузит Вас в интересный квест, в котором главное найти ответ на вопрос "Где деньги?",
– говорит Дзидзьо в своем инстаграме.
История начинается с эпизода, когда в дом к героине Ады Роговцевой врывается пианист-аферист. Интересная завязка истории призвана решить сюжет картины, благодаря которому герои изменят характеры друг друга.
Это такая расхожая фраза, что деньги ничего не решают. Конечно, решают многое, но не все и главного они не решают и именно об этом фильм. Потому что, каковы бы ни были деньги, надо внутреннее содержание, достоинство человеческое,
– поделилась Ада Роговцева.
"Где деньги?" 2021: смотрите фрагмент из фильма
Бриллиантами нашего фильма станут Ада Роговцева и Сергей Либа. Надеемся, завоевать Ваши сердца и международный рынок,
– рассказывает Дзидзьо о будущем фильме.
Продюсерами фильма выступили Анатолий Безухом и Диана Юраш.
Актерский состав фильма "Где деньги?"
- Ада Роговцева,
- Михаил Хома,
- Сергей Либа,
- Анна Буткевич,
- Ахтем Сеитаблаев,
- Виктор Андриенко,
- Владимир Остапчук,
- Алексей Тритенко,
- Юрий Горбунов,
- Владимир Заднепровский,
- Евгений Сморигин,
- Сталина Лагошняк,
- Любовь Тимошевская,
- Наталья Холоденко,
- Дима Варварук,
- Сергей Бачик,
- Василий Ващук,
- Назарий Гук и другие.
Пианист Дзидзьо работает пианистом в таинственном доме-квесте / Фото пресс-службы фильма