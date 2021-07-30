Рассекретили дату выхода комедии "Где деньги?" с Дзидзьо в главной роли

Сейчас идет съемочный процесс фильма "Где деньги?", который начался 7 июня. Главным актером и режиссером стал Дзидзьо. Пока мы ожидаем трейлер, нам сообщили дату выхода ленты. Поэтому премьеру ожидаемой комедии ждем в кинотеатрах 21 октября 2021 года.

О чем сюжет комедии "Где деньги?"

По словам Дзидзьо, комедия "Где деньги?" расскажет о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. В имении полно тайн, одна из которых – большой клад, спрятанный в особняке. За деньгами охотятся многие, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.

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Невероятная история нашего нового фильма, погрузит Вас в интересный квест, в котором главное найти ответ на вопрос "Где деньги?",

– говорит Дзидзьо в своем инстаграме.

История начинается с эпизода, когда в дом к героине Ады Роговцевой врывается пианист-аферист. Интересная завязка истории призвана решить сюжет картины, благодаря которому герои изменят характеры друг друга.

Это такая расхожая фраза, что деньги ничего не решают. Конечно, решают многое, но не все и главного они не решают и именно об этом фильм. Потому что, каковы бы ни были деньги, надо внутреннее содержание, достоинство человеческое,

– поделилась Ада Роговцева.

"Где деньги?" 2021: смотрите фрагмент из фильма

Бриллиантами нашего фильма станут Ада Роговцева и Сергей Либа. Надеемся, завоевать Ваши сердца и международный рынок,

– рассказывает Дзидзьо о будущем фильме.

Продюсерами фильма выступили Анатолий Безухом и Диана Юраш.

Актерский состав фильма "Где деньги?"

Ада Роговцева,

Михаил Хома,

Сергей Либа,

Анна Буткевич,

Ахтем Сеитаблаев,

Виктор Андриенко,

Владимир Остапчук,

Алексей Тритенко,

Юрий Горбунов,

Владимир Заднепровский,

Евгений Сморигин,

Сталина Лагошняк,

Любовь Тимошевская,

Наталья Холоденко,

Дима Варварук,

Сергей Бачик,

Василий Ващук,

Назарий Гук и другие.



Пианист Дзидзьо работает пианистом в таинственном доме-квесте / Фото пресс-службы фильма