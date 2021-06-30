О чем комедия "Коротко говоря"
Тедди, главный герой ленты, всегда откладывает все на потом. Но проснувшись утром после своей свадьбы, он обнаруживает, что совершает прыжки во времени, – каждые несколько минут он перемещается в будущее на следующий год своей жизни. Парень пытается найти выход, чтобы не потерять все свои годы. Об этом сообщает пресс-служба фильма Arthouse Traffic.
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Актерский состав ромкома "Коротко говоря"
Главные роли в картине исполнили:
- Рейф Сполл ("Мир Юрского периода 2", "Зомби по имени Шон", "Жизнь Пи")
- Зара Ньюман – одна из самых выдающихся австралийских актрис театра по версии The Guardian.