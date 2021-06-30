Романтическая комедия "Коротко говоря": известно, когда мы увидим фильм на экранах

Австралийская романтическая комедия "Коротко говоря" от номинанта на Оскар Джоша Лоусона на большие экраны выйдет 22 июля 2021 года.

О чем комедия "Коротко говоря"

Тедди, главный герой ленты, всегда откладывает все на потом. Но проснувшись утром после своей свадьбы, он обнаруживает, что совершает прыжки во времени, – каждые несколько минут он перемещается в будущее на следующий год своей жизни. Парень пытается найти выход, чтобы не потерять все свои годы. Об этом сообщает пресс-служба фильма Arthouse Traffic.

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Актерский состав ромкома "Коротко говоря"

Главные роли в картине исполнили:

Рейф Сполл ("Мир Юрского периода 2", "Зомби по имени Шон", "Жизнь Пи")

("Мир Юрского периода 2", "Зомби по имени Шон", "Жизнь Пи") Зара Ньюман – одна из самых выдающихся австралийских актрис театра по версии The Guardian.

Режиссер, сценарист и исполнитель одной из ролей второго плана в фильме –, номинант на премию Оскар за сценарий короткометражного фильма "Одиннадцать часов" в 2018 году.– это его вторая полнометражная режиссерская работа после ромкома "Маленькая смерть", который стал фестивальным хитом и, в частности, лауреатом Приза зрительских симпатий кинофестивалей SXSW и в Салониках. Также Джош Лоусон –("Мортал Комбат", "Маленькая смерть").