Культовые комедии 90-х годов, которые вернут в беззаботное прошлое

Очень часто хочется включить старый добрый фильм, где много теплого юмора, чтобы отвлечься от всех проблем современности. В таком случае на помощь приходят фильмы 90-х или даже 00-х годов, которые по праву можно считать бессмертными.

24 Канал расскажет о некоторых из них, ведь они навсегда вошли в историю культового кино.

"Няньки", 1995

Рейтинг IMDb: 6,0

Двое крепких братьев-близнецов устраиваются работать няньками и охранниками для двух развращенных и непослушных мальчиков из богатой семьи. Между взрослыми мужчинами и детьми разгорается настоящая война.

А когда ребят похищают, то няньки должны использовать все свои силы, чтобы спасти детей.

"Полицейская академия", 1984 (всего 7 полнометражных фильмов)

Рейтинг IMDb: 6,7

После введения новых правил любой желающий может поступить в полицейскую академию. В результате отбора туда попадает компания чудаковатых и совершенно разных людей, которые кажутся совершенно непригодными к службе.

Главный герой – хитрый новичок, который думает, что сможет просто "пересидеть" обучение. Однако он еще не знает, какие приключения ждут его и его новых знакомых.

"День сурка", 1993

Рейтинг IMDb: 8,0

Телеведущий прогноза погоды отправляется в маленький городок, чтобы снять репортаж о празднике Дня сурка. Но вдруг он становится заложником временной петли – один и тот же день повторяется снова и снова.

Сначала для журналиста это кажется веселым, однако к нему таки приходит переосмысление жизни. Если он сделает правильные выводы, то получит шанс вырваться из этого замкнутого круга.

Какие еще комедийные фильмы из 90-х вернут в детство?

"Проблемный ребенок";

"Кудрявая Сью";

"Майор Пейн";

"Марс атакует";

"Такси";

"Бетховен";

"Эйс Вентура";

"Малыш на прогулке";

"Двое: Я и моя тень" и другие.

К сожалению, многие из этих фильмов имеют относительно не высокий рейтинг, однако это не делает их неполноценными. Главное – чтобы душа радовалась во время просмотра.