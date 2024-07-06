Забыть обо всех проблемах: 2 комедийных фильма для хорошего настроения

Иногда лучший способ забыть обо всех проблемах – это окунуться в мир кино и насладиться качественной комедией. Эти фильмы подарят хорошее настроение и помогут отвлечься от будничных забот.

В материале Кино 24 – две замечательные ленты, что заставят вас смеяться от души. Расслабьтесь и приготовьтесь к положительным эмоциям с нашей подборкой комедийных фильмов.

Интересно Не только "Мыслями наизнанку 2": самые кассовые мультфильмы, собравшие более миллиарда в прокате

"Всегда говори "да"

: 2008: Джим Керри, Зои Дешанель, Брэдли Купер.: США, Великобритания: 6.8

Это история о простом и застенчивом Карле Аллене, который привык говорить "нет" на все предложения жизни. Однако после посещения мотивационного семинара, Карл решает изменить свою тактику и начинает говорить "да" на все.

"Всегда говори "да": смотрите трейлер онлайн

Это изменение открывает перед ним новые возможности, увлекательные приключения и даже настоящую любовь. Но действительно ли жизнь, наполненная только согласиями, является идеальной?

"Тайная жизнь Уолтера Митти"

: 2013: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Ширли Маклейн, Шон Пенн.

: США, Великобритания: IMDb – 7.3

Уолтер Митти – обычный офисный работник журнала Life, который убегает от однообразия своей жизни в мир фантазий. В своих мечтах он становится героем невероятных приключений и романтических историй.

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн

Но когда существование журнала оказывается под угрозой, Уолтер решается выйти из зоны комфорта и отправляется в реальное путешествие, которое оказывается еще более удивительным, чем его воображаемые приключения.