Платформа Netflix предлагает множество веселых лент, которые помогут поднять настроение и зарядить положительными эмоциями. На Кино 24 собрали три легких комедийных фильма для отдыха и хороших впечатлений.

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"Из 13 в 30" (2004)

Фэнтезийная романтическая комедия рассказывает о Дженне Ринк – обычной школьнице, которая хочет быть крутой. На 13 день рождения она загадывает желание – быть взрослой и успешной. Так Дженна просыпается 30-летней растерянной женщиной. Ей нужно понять, продолжать ли жизнь во взрослом возрасте, или снова стать подростком и исправить ошибки.

Это одна из самых популярных романтических комедий, которые развлекают и позволяют отдохнуть умом и душой. Кроме того, ленту можно смотреть независимо от возраста – она понравится едва ли не каждому члену семьи.

"Из 13 в 30": смотрите трейлер онлайн

"Безумная поездка" (2020)

События комедии разворачиваются в небольшом городке во Флориде, где неудачник Крис Кэри устраивается продавцом в магазин смузи. Там он встречает школьную любовь – Марию, которая приглашает его в Нью-Йорк. Крис вместе со своим другом берет в прокат розовую машину и отправляется в увлекательную поездку.

Этот фильм – действительно увлекательное путешествие, она и веселой, и забавной, а временами даже трогательной. Исполнитель главной роли Эрик Андре показал себя здесь как нельзя лучше.

"Безумная поездка": смотрите трейлер онлайн

"Без обид" (2023)

Фильм рассказывает о 30-летней девушке Мэдди, которой грозит банкротство и потеря своего дома. Поэтому девушка соглашается на предложение состоятельной пары родителей – соблазнить и развлечь 19-летнего юношу-интроверта.

Дженнифер Лоуренс на полную продемонстрировала свои актерские умения и сбалансировала комичность фильма эмоциональными и чувственными деталями. Звезда снова доказала, что является одной из лучших и самых смешных актрис Голливуда.

"Без обид": смотрите трейлер онлайн