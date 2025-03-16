Платформа Netflix пропонує безліч веселих стрічок, які допоможуть підняти настрій і зарядити позитивними емоціями. На Кіно 24 зібрали три легкі комедійні фільми для відпочинку та гарних вражень.

Цікаво Тримають в напрузі до кінця: 4 високорейтингові бойовики, які стали легендарними в історії кіно

"Із 13 в 30" (2004)

Фентезійна романтична комедія розповідає про Дженну Рінк – звичайну школярку, яка хоче бути крутою. На 13 день народження вона загадує бажання – бути дорослою та успішною. Так Дженна прокидається 30-річною розгубленою жінкою. Їй потрібно зрозуміти, чи продовжувати життя у дорослому віці, чи знову стати підлітком і виправити помилки.

Це одна з найпопулярніших романтичних комедій, які розважають та дають змогу відпочити розумом і душею. Окрім того, стрічку можна дивитися незалежно від віку – вона сподобається чи не кожному члену сім'ї.

"Із 13 в 30": дивіться трейлер онлайн

"Шалена поїздка" (2020)

Події комедії розгортаються у невеликому містечку у Флориді, де невдаха Кріс Кері влаштовується продавцем у магазин смузі. Там він зустрічає шкільне кохання – Марію, яка запрошує його до Нью-Йорка. Кріс разом зі своїм другом бере в прокат рожеву машину та вирушає у захопливу поїздку.

Цей фільм – справді захоплива подорож, вона є і веселою, і кумедною, а часами навіть зворушливою. Виконавець головної ролі Ерік Андре показав себе тут якнайкраще.

"Шалена поїздка": дивіться трейлер онлайн

"Без образ" (2023)

Фільм розповідає про 30-річну дівчину Медді, якій загрожує банкрутство і втрата свого будинку. Тому дівчина погоджується на пропозицію заможної пари батьків – спокусити та розважити 19-річного юнака-інтроверта.

Дженніфер Лоуренс на повну продемонструвала свої акторські вміння та збалансувала комічність фільму емоційними та чуттєвими деталями. Зірка знову довела, що є однією з найкращих та найсмішніших акторок Голлівуду.

"Без образ": дивіться трейлер онлайн