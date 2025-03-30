Пересматриваются на одном дыхании: 3 комедийных сериала, которые стали культовыми
Фильм или сериал не всегда должен погружать зрителя в глубокие философские вопросы или размышления о смысле жизни. Иногда хочется посмотреть что-то более легкое и простое для восприятия, что поднимет настроение и позволит расслабиться.
Кино 24 расскажет о комедийных сериалах, которые за годы выхода стали культовыми. Это одни из самых популярных ситкомов, что подарят положительные эмоции.
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"Офис"
Годы выхода: 2005 – 2013
Рейтинг IMDb: 9.0/10
Сериал рассказывает о жизни работников офиса компании бумаги Dunder Mifflin в Пенсильвании. Лента знакомит зрителя с неуклюжим региональным менеджером Майклом, который пытается быть лучшим шефом и шутить на каждом шагу независимо от уместности.
"Офис": смотрите лучшие моменты онлайн
"Друзья"
Годы выхода: 1994 – 2004
Рейтинг IMDb: 8.9/10
В центре сюжета – жизнь шестерых близких друзей, каждый из которых имеет свою историю и особые черты характера. Рэйчел – "папина дочка" в поисках независимости, Моника – кулинарка с перфекционизмом, Чендлер – офисный работник с саркастическим юмором, Джои – актер, который обожает еду и секс, Росс – палеонтолог и отец и Фиби – массажистка и певица, которая потеряла маму. Несмотря на эти кардинальные черты у них всех есть что обсудить.
"Друзья": смотрите лучшие моменты онлайн
"Теория большого взрыва"
Годы выхода: 2007 – 2019
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Американский ситком рассказывает о жизни талантливых физиков – Шелдона, Леонарда, Говарда и Раджеша. Они имеют высокий уровень интеллекта и невероятный ум, но несмотря на это являются странными и застенчивыми. В их жизни все меняется, когда напротив квартиры Шелдона и Леонарда поселяется молодая блондинка Пенни, которая мечтает стать актрисой.
"Теория большого взрыва": смотрите лучшие моменты онлайн