Главные роли сыграли Ума Турман и Сэмюэль Л. Джексон. Это их первая работа вместе со времен "Уголовного чтива".

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"Комната убийств": сюжет и трейлер

Фильм рассказывает об арт-дилере, который связывается с наемным убийцей и его боссом, чтобы провернуть авантюру, связанную с отмыванием денег в искусстве.

Режиссером "Комнаты убийств" стала Николь Паоне ("День друзейдарения", 2018 год). Кроме Умы Турман и Джексона, еще в фильме снялись:

Джо Манганьелло ("Супер Майк XXL"),

Деби Мазар ("Славные парни"),

Ларри Пайн ("Отель "Гранд Будапешт"),

Кэнди Бакли ("Сплетница"),

Дри Хемингуэй ("Горе-творец"),

Майя Хоук ("Очень странные дела") – дочь Умы Турман и Итана Хоука.

"Комната убийств": смотрите трейлер