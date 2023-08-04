Головні ролі зіграли Ума Турман та Семюель Л. Джексон. Це їхня перша робота разом з часів "Кримінального чтива".

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"Кімната вбивств": сюжет і трейлер

Фільм розповідає про артдилера, яка зв'язується з найманим убивцею та його босом, щоб провернути авантюру, пов'язану з відмиванням грошей у мистецтві.

Режисером "Кімнати вбивств" стала Ніколь Паоне ("День другодарування", 2018 рік). Окрім Уми Турман та Джексона, ще у стрічці знялися:

Джо Манганьєлло ("Супер Майк XXL"),

Дебі Мазар ("Славні хлопці"),

Ларрі Пайн ("Готель "Гранд Будапешт"),

Канді Баклі ("Пліткарка"),

Дрі Хемінгуей ("Горе-творець"),

Майя Гоук ("Дивні дива") – дочка Уми Турман та Ітана Гоука.

"Кімната вбивств": дивіться трейлер