Головні ролі зіграли Ума Турман та Семюель Л. Джексон. Це їхня перша робота разом з часів "Кримінального чтива".
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"Кімната вбивств": сюжет і трейлер
Фільм розповідає про артдилера, яка зв'язується з найманим убивцею та його босом, щоб провернути авантюру, пов'язану з відмиванням грошей у мистецтві.
Режисером "Кімнати вбивств" стала Ніколь Паоне ("День другодарування", 2018 рік). Окрім Уми Турман та Джексона, ще у стрічці знялися:
- Джо Манганьєлло ("Супер Майк XXL"),
- Дебі Мазар ("Славні хлопці"),
- Ларрі Пайн ("Готель "Гранд Будапешт"),
- Канді Баклі ("Пліткарка"),
- Дрі Хемінгуей ("Горе-творець"),
- Майя Гоук ("Дивні дива") – дочка Уми Турман та Ітана Гоука.
"Кімната вбивств": дивіться трейлер