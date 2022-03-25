Композитор "Дюны" в Лондоне прервал свой концерт, чтобы показать видео украинца во время сирен

Композитор и автор музыки к легендарным кинофильмам Ганс Циммер прервал свой концерт в Лондоне 23 марта, чтобы показать игру пианиста из Львова, которую он исполнял во время сирен.

Львовянин сыграл на фортепиано композицию Ганса Циммера из фильма "Начало". После этого композитор исполнил тот же саундтрек Time, но уже вместе со своим оркестром, в который входит 10 музыкантов из Одессы.

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Ганс Циммер прервал свой концерт в Лондоне, чтобы показать видео украинца во время сирен

Наши сердца с вами и вашим народом,

— добавил Циммер, обращаясь к украинским музыкантам, а зал приветствовал их аплодисментами.

"Обычно в конце вечера мы выполняем последнюю композицию Time. Но сначала я хотел бы показать вам ее другую версию, которая была сыграна в других условиях. Моя дочь нашла это видео в инстаграме, – дополнил Циммер в рамках концерта Hans Zimmer Live.

Львовянин поблагодарил Циммера за поддержку украинцев

Сегодня пианист выразил слова признательности легендарному композитору Гансу Циммеру. Он опубликовал пост у себя в инстаграме.

Я очень благодарен @hanszimmer за поддержку Украины в этой ужасной войне, которую начала Россия против нашего народа,

– сказал он.

Также он дополнил, что видео, которое за несколько дней стало очень популярным, увидела его дочь @zzimmer и показала папе.

"Она написала мне слова поддержки и вчера вечером это видео Ганс Циммер показал на своем концерте в Лондоне на 02 Arena перед аудиторией в 15 тысяч человек и также лично мне записал ролик поддержки. Я очень благодарен семье Циммер за привлечение внимания к войне в моем государстве", – подчеркнул парень.

Я радуюсь, что своим ремеслом делаю большой вклад на информационном фронте, чтобы как можно больше людей знало правду и протестовали против агрессивной и преступной России,

– подытожил он.

Как известно, Ганс Циммер является композитором многих легендарных фильмов, среди которых: "Пираты Карибского моря", "Дюна", "Интрестеллар", "Инферно", "Бегущий по лезвию 2049", "Лучший стрелок: Маверик" и т.д.