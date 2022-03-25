Львовянин сыграл на фортепиано композицию Ганса Циммера из фильма "Начало". После этого композитор исполнил тот же саундтрек Time, но уже вместе со своим оркестром, в который входит 10 музыкантов из Одессы.

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Ганс Циммер прервал свой концерт в Лондоне, чтобы показать видео украинца во время сирен

Наши сердца с вами и вашим народом,

— добавил Циммер, обращаясь к украинским музыкантам, а зал приветствовал их аплодисментами.

"Обычно в конце вечера мы выполняем последнюю композицию Time. Но сначала я хотел бы показать вам ее другую версию, которая была сыграна в других условиях. Моя дочь нашла это видео в инстаграме, – дополнил Циммер в рамках концерта Hans Zimmer Live.

Львовянин поблагодарил Циммера за поддержку украинцев

Сегодня пианист выразил слова признательности легендарному композитору Гансу Циммеру. Он опубликовал пост у себя в инстаграме .

Я очень благодарен @hanszimmer за поддержку Украины в этой ужасной войне, которую начала Россия против нашего народа,

– сказал он.

Также он дополнил, что видео, которое за несколько дней стало очень популярным, увидела его дочь @zzimmer и показала папе.

"Она написала мне слова поддержки и вчера вечером это видео Ганс Циммер показал на своем концерте в Лондоне на 02 Arena перед аудиторией в 15 тысяч человек и также лично мне записал ролик поддержки. Я очень благодарен семье Циммер за привлечение внимания к войне в моем государстве", – подчеркнул парень.

Я радуюсь, что своим ремеслом делаю большой вклад на информационном фронте, чтобы как можно больше людей знало правду и протестовали против агрессивной и преступной России,

– подытожил он.