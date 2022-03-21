11 марта 2022 года Ганс Циммер наконец-то отправился в турне по Европе с большим оркестром. Он исполнял музыку из своих популярнейших фильмов, а также свежие композиции. Во время концерта композитор выразил солидарность с Украиной.

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К участию в концерте присоединились 10 музыкантов из Украины, из Одесской национальной оперы, которым удалось бежать в Германию от войны России против Украины.

Сначала в киномузыкальном туре планировалось участие всего Одесского оперного оркестра. Но после того, как утром 24 февраля 2022 Россия напала на Украину, большинство музыкантов Одесского оперного оркестра не смогли покинуть страну.

Ганс Циммер решил посвятить композицию из фильма "Чудо-женщина" 1984 года украинским женщинам. Позади музыкантов транслировали ролик с украинскими защитницами на фоне сине-желтого флага.

Ганс Циммер с украинскими музыкантами: смотрите видео