Актеры Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в первый день Саммита выступили перед делегатами с отрывком популярного украинского спектакля. Узнайте, что известно о культовой "Конотопской ведьме".

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На Саммите мира показали "Конотопскую ведьму"

На Саммите мира в Швейцарии представили спектакль "Конотопская ведьма", созданный по мотивам повести Григория Квитки-Основьяненко.

Конотопская ведьма – это голос современной Украины, которая борется с тьмой за свое существование. Это современная история о силе украинского духа и его несокрушимости. Духа, который полон света правды и громко звучит сегодня сквозь века в едином стремлении жить, творить, побеждать!

– говорит генеральный директор и художественный руководитель Евгений Нищук.

Она получила необычайный успех среди украинских зрителей. Билеты на "Конотопскую ведьму" разлетаются за считанные часы.

Как отреагировали поклонники в комментариях

Украинцы поддержали земляков-актеров, которые достойно представили нашу страну и показали ее культурное разнообразие на Саммите мира. Вот, что они пишут в комментариях:

"Мощное событие! Поздравляю!"

"Гордость! Так держать, франковцы!"

"Браво Евгению Нищуку и команде за то, что украинское искусство видит весь мир!"

"Лучшие украинские ведьмы"

"Прекрасные! Спасибо, что говорите миру"

Некоторые украинцы выражают возмущение, утверждая, что показ спектакля "Конотопская ведьма" на Саммите мира является недопустимым и ненужным, поскольку спектакли должны быть представлены в театре. Однако большинство поклонников признают, что украинская культура, в частности театр, сегодня заслуживает большого внимания. Поэтому они выражают благодарность актерам за достойное представление Украины на международном уровне.