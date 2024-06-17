Актеры Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в первый день Саммита выступили перед делегатами с отрывком популярного украинского спектакля. Узнайте, что известно о культовой "Конотопской ведьме".
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На Саммите мира показали "Конотопскую ведьму"
На Саммите мира в Швейцарии представили спектакль "Конотопская ведьма", созданный по мотивам повести Григория Квитки-Основьяненко.
Конотопская ведьма – это голос современной Украины, которая борется с тьмой за свое существование. Это современная история о силе украинского духа и его несокрушимости. Духа, который полон света правды и громко звучит сегодня сквозь века в едином стремлении жить, творить, побеждать!
– говорит генеральный директор и художественный руководитель Евгений Нищук.
Она получила необычайный успех среди украинских зрителей. Билеты на "Конотопскую ведьму" разлетаются за считанные часы.
Как отреагировали поклонники в комментариях
Украинцы поддержали земляков-актеров, которые достойно представили нашу страну и показали ее культурное разнообразие на Саммите мира. Вот, что они пишут в комментариях:
- "Мощное событие! Поздравляю!"
- "Гордость! Так держать, франковцы!"
- "Браво Евгению Нищуку и команде за то, что украинское искусство видит весь мир!"
- "Лучшие украинские ведьмы"
- "Прекрасные! Спасибо, что говорите миру"
Некоторые украинцы выражают возмущение, утверждая, что показ спектакля "Конотопская ведьма" на Саммите мира является недопустимым и ненужным, поскольку спектакли должны быть представлены в театре. Однако большинство поклонников признают, что украинская культура, в частности театр, сегодня заслуживает большого внимания. Поэтому они выражают благодарность актерам за достойное представление Украины на международном уровне.