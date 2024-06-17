Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у перший день Саміту виступили перед делегатами з уривком популярної української вистави. Дізнайтесь, що відомо про культову "Конотопську відьму".
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На Саміті миру показали "Конотопську відьму"
На Саміті миру у Швейцарії представили виставу "Конотопська відьма", створену за мотивами повісті Григорія Квітки-Основ'яненка.
Конотопська відьма – це голос сучасної України, яка бореться з темрявою за своє існування. Це сучасна історія про силу українського духу та його незламність. Духу, який сповнений світла правди та гучно звучить сьогодні крізь віки в єдиному прагненні жити, творити, перемагати!
– каже генеральний директор і художній керівник Євген Нищук.
Вона отримала надзвичайний успіх серед українських глядачів. Квитки на "Конотопську відьму" розлітаються за лічені години.
Як відреагували прихильники у коментарях
Українці підтримали земляків-акторів, які гідно представили нашу країну та показали її культурне розмаїття на Саміті миру. Ось, що вони пишуть в коментарях:
- "Потужна подія! Вітаю!"
- "Гордість! Так тримати, франківці!"
- "Браво Євгену Нищуку та команді за те, що українське мистецтво бачить весь світ!"
- "Найкращі українські відьми"
- "Прекрасні! Дякую, що говорите світу"
Деякі українці висловлюють обурення, стверджуючи, що показ вистави "Конотопська відьма" на Саміті миру є неприпустимим та непотрібним, оскільки вистави повинні бути представлені в театрі. Проте більшість шанувальників визнають, що українська культура, зокрема театр, сьогодні заслуговує на велику увагу. Тому вони висловлюють подяку акторам за гідне представлення України на міжнародному рівні.