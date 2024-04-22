Полномасштабная война внесла свои коррективы в жизнь каждого украинца. Кино 24 расскажет, где сейчас и что делал с начала большой войны актер Константин Войтенко.

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Где сейчас Константин Войтенко

Константин Войтенко, известный актер украинского комедийного сериала "Домик на колесах" на Новом канале, с самого начала войны активно занимается волонтерством. Вместе со своими коллегами по цеху, Войтенко громко заявляет о своей гражданской позиции и непоколебимом патриотизме.

Известно, что Войтенко вместе с профессиональным танцовщиком Антоном Нестерко объединились для того, чтобы помогать украинским воинам. Они волонтерили и помогали ВСУ.

Константин Войтенко является узнаваемым актером в Украине, который снялся не в одной ленте. В некоторых он играл вместе с российскими актерами. Константин признавал, что в первые дни полномасштабного вторжения он прилагал усилия, чтобы связаться с российскими актерами, с которыми сотрудничал в прошлом. Однако большинство его попыток были неудачными.

Многие коллеги из России, с которыми я работал в Украине, ничего не сказали. Я даже знаю людей, которые были на съемках в Киеве, когда началась война. Они еще две-три недели находились в нашей столице. Я им писал: "Может, ты что-то скажешь? У тебя много подписчиков, тебя знают в России. Люди, которые сидят там, не видят, что реально происходит. Видят только пропаганду. Но ты сейчас здесь! И на себе чувствуешь войну, четко знаешь, кто зло, а кто добро". Тогда я получал ответы: "Я не знаю", "Я волнуюсь", "Возможно, это все не мы, а это все вы"...,

– рассказывал актер.

Если же говорить о мире кинематографа, то в начале большой войны в Украине он ненадолго приостановился.

Однако Константин Войтенко в YouTube-проектеи украинской телеведущей Милы Еремеевой под названием "Глазами правды" также прокомментировал и будущее украинского кино.

Будущее есть! Это точно. Потому что, общаясь с людьми, я понимаю, что легкий контент также нужен. Они соскучились по нашим сериалам, фильмам и персонажам. Просто в будущем не будет так, что мы не говорим о войне. Война нас всех изменила, она изменит и наши сериалы. Что интереснее, мне кажется, теперь мачо-менов в сериалах будут играть настоящие мены. Ведь сейчас актеры с оружием в руках получают такой опыт, что им и играть ничего не придется. А те "мэны" из России, которые играли главных героев в наших сериалах, и которые сейчас сидят и молчат, ничего не говорят, которые оказались совсем не мэнами, а трусами, уже не будут сниматься. У нас настоящие крутые актеры будут играть крутые роли. Вот это клево,

– поделился мыслями актер.

Летом 2023 Константин Войтенко снялся в новом сезоне "Домик на счастье", однако уже без актрисы Галины Безрук, которая замалчивает войну в Украине.

К слову, за это время изменения у актера произошли и в личной жизни. В октябре 2022 уже бывшая жена Валентина заявила, что они больше не супруги. За их расставанием наблюдала вся Украина, ведь оно было довольно скандальным. Валентина Маринина обвинила Войтенко в домашнем насилии. Больше об истории их развода – читайте здесь.

Впоследствии актер завязал новые отношения, а уже в этом году 14 февраля актер сделал предложение своей новой девушке Наталье Каминской.