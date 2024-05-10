Они поражают интересными историями с непредсказуемыми сюжетами и потрясающей игрой актеров, от просмотра которых трудно удержаться. Кино 24 подготовило 2 корейские дорамы, которые можно посмотреть уже на этих выходных.

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"Силачка До Бон-Сун"

Эта веселая комедия рассказывает о приключениях До Бон-Сун, милой и очаровательной девушки с удивительной суперсилой, скрывающейся за хрупкой внешностью. Несмотря на то, что она старается быть настоящей леди, постоянно попадает в ситуации, в которых ей приходится проявлять свои суперспособности.

Когда девушка пересекается с руководителем компании по производству видеоигр, он видит потенциал в ее уникальных способностях и предлагает ей работу в качестве своего телохранителя. Приготовьтесь к безумным приключениям, наблюдая за развитием их отношений в этой веселой дораме.

"Силачка До Бон-Сун": смотрите онлайн трейлер дорамы

"Что случилось с секретарем Ким"

Встречайте Ли Ен Чжун, харизматичного и успешного руководителя корпорации "Юил Групп". С его высоким IQ и ярким внешним видом, он имеет все. Мужчина пользуется вниманием женщин, однако, больше всего любит себя. Его преданная секретарша Ким Ми Со уже девять лет рядом с ним, мирится с его самовлюбленностью, что сделало ее незаменимой.

Но когда она решает уволиться, Ли Ён Чжун озадачен. Он никак не поймет причин, из-за которых девушка решилась уйти с работы. Мужчина всегда считал, что работать на него это уже привилегия.

Подумав над ситуацией, он пришел к выводу, что девушка... влюбилась. Неужели она влюбилась в него? Что ж, он, безусловно, так думает! На самом деле, героиня даже подумать не могла о чувствах к такому наглецу и нарциссу. Ким Ми Со просто устала от его выходок и готова перейти на работу, где ее по-настоящему будут ценить. Сделав несколько попыток найти замену, Чжун наконец решил вернуть свою бывшую сотрудницу, чего бы это ни стоило.

"Что случилось с секретарем Ким": смотрите онлайн трейлер дорамы

Выбирайте ленту из нашей подборки. Корейские дорамы всегда готовы поражать своих зрителей. Поэтому, приятного просмотра!