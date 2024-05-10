Вони вражають цікавими історіями із непередбачуваними сюжетами та приголомшливою грою акторів, від перегляду яких важко втриматися. Кіно 24 підготувало 2 корейські дорами, які можна подивитися вже на цих вихідних.

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"Силачка До Бон-Сун"

Ця весела комедія розповідає про пригоди До Бон-Сун, милої та чарівної дівчини з дивовижною суперсилою, що ховається за тендітною зовнішністю. Незважаючи на те, що вона намагається бути справжньою леді, постійно потрапляє в ситуації, в яких їй доводиться проявляти свої суперздатності.

Коли дівчина перетинається з керівником компанії з виробництва відеоігор, він бачить потенціал у її унікальних здібностях і пропонує їй роботу в якості свого охоронця. Приготуйтеся до шалених пригод, спостерігаючи за розвитком їхніх стосунків у цій веселій дорамі.

"Силачка До Бон-Сун": дивіться онлайн трейлер дорами

"Що сталося із секретарем Кім"

Зустрічайте Лі Ен Чжун, харизматичного та успішного керівника корпорації "Юїл Груп". З його високим IQ та яскравим зовнішнім виглядом, він має все. Чоловік користується увагою жінок, однак, найбільше любить себе. Його віддана секретарка Кім Мі Со вже дев'ять років поруч з ним, мириться з його самозакоханістю, що зробило її незамінною.

Але коли вона вирішує звільнитися, Лі Ен Чжун спантеличений. Він ніяк не зрозуміє причин, через які дівчина наважилася піти з роботи. Чоловік завжди вважав, що працювати на нього це вже привілей.

Подумавши над ситуацією, він дійшов висновку, що дівчина... закохалася. Невже вона закохалася в нього? Що ж, він, безумовно, так думає! Насправді, героїня навіть подумати не могла про почуття до такого зухвальця та нарциса. Кім Мі Со просто втомилася від його витівок і готова перейти на роботу, де її по-справжньому цінуватимуть. Зробивши кілька спроб знайти заміну, Чжун нарешті вирішив повернути свою колишню співробітницю, чого б це не коштувало.

"Що сталося із секретарем Кім": дивіться онлайн трейлер дорами

Обирайте стрічку із нашої добірки. Корейські дорами завжди готові вражати своїх глядачів. Тож, приємного перегляду!