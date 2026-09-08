5 корейских сериалов, где между героями проскакивает искра с первой встречи

Корейцы, похоже, знают о любви что-то такое, чего мы еще не разгадали. В их сериалах можно случайно влюбиться в соседа, начальника, бывшего врага, демона или даже человека с другой стороны границы –, и каждый раз это будет выглядеть вполне убедительно.

24 Канал собрал сериалы о любви, которые стоит добавить в список для следующего вечера у экрана.

"Аварийная посадка любви"

Год: 2019

Жанр: романтика, комедия, драма

IMDb: 8,7

"Аварийная посадка любви": смотреть трейлер

Южнокорейская бизнес-леди Юн Се Ри во время полета на параплане попадает в шторм и буквально приземляется в Северной Корее. Там ее находит офицер Ри Чон Хек, который решает укрыть незваную гостью и помочь ей вернуться домой. Казалось бы, худшего места для начала романа придумать сложно. Но именно здесь и начинается история любви.

Что говорят критики: сериал получил 100% от критиков Rotten Tomatoes, а обозреватели особо отмечали химию между главными актерами, сочетание романтики, комедии и драматических моментов.

"Ча-ча-ча в приморском городке"

Год: 2021

Жанр: романтика, комедия, драма

IMDb: 8,3

"Ча-ча-ча в приморском городке": смотрите трейлер

Стоматолог из большого города переезжает в маленький приморский городок, где открывает собственную практику. Там она знакомится с местным мастером на все руки Хон Ду Сиком – человеком, который, кажется, умеет буквально все. Они очень разные, поэтому сначала больше спорят, чем влюбляются. Но постепенно между ними зарождается романтика.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 94% от зрителей. Обозреватели хвалили уютную атмосферу, харизматичных героев и химию между главной парой, хотя некоторые считали сюжет слишком медленным.

"Деловое предложение"

Год: 2022

Жанр: романтическая комедия, драма

IMDb: 8,1

"Деловое предложение": смотреть трейлер

Шин Ха Ри соглашается пойти на свидание вслепую вместо своей подруги, чтобы отпугнуть ее потенциального жениха. План кажется простым, пока она не понимает, что перед ней – ее собственный босс. А он, в свою очередь, решает, что Ха Ри вполне подходит ему в качестве будущей жены. Так обычное свидание превращается в служебный роман с весьма неловкими последствиями.

Что говорят критики: зрители на Rotten Tomatoes дали сериалу 98%, отмечая, что он прекрасно использует знакомые романтические клише и не стесняется быть легкой и веселой комедией.

"Двадцать пять, двадцать один"

Год: 2022

Жанр: романтика, драма, coming-of-age

IMDb: 8,5

"Двадцать пять, двадцать один": смотреть трейлер

1998 год. Страна переживает экономический кризис, а юная фехтовальщица На Хи До мечтает стать профессиональной спортсменкой. Ее жизнь меняется после знакомства с Пэк И Джином – парнем из состоятельной семьи, который после финансового краха вынужден начинать жизнь практически с нуля.Между ними постепенно возникает особая связь – сначала дружба, а затем нечто гораздо большее.

Что говорят критики: критики Rotten Tomatoes оценили сериал на 96% и назвали его эмоциональной, теплой и зачастую очень смешной историей.

"Королева слез"

Год: 2024

Жанр: романтика, комедия, драма

IMDb: 8,2

"Королева слез": смотреть трейлер

В начале этой любовной истории, казалось бы, уже все произошло: Хон Хе Ин – наследница большой торговой империи, а Пэк Хен У – ее муж и руководитель юридического отдела. Они женаты, живут в роскоши, но их брак оказался на грани краха. И именно тогда жизнь подбрасывает паре обстоятельства, которые заставляют их по-новому взглянуть друг на друга.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 100% одобрения критиков. Обозреватели отмечали, что история играет с привычными клише корейских драм, но делает это довольно неожиданно.

А если после корейской романтики захочется чего-то более мрачного и загадочного, у нас для вас есть еще одна интересная подборка. Мы собрали немецкие сериалы, которые, возможно, остались вне вашего внимания, но точно стоят того, чтобы провести вечер у экрана.