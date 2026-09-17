Если вы ищете жуткие, но красивые сериалы для вечернего просмотра, то ознакомьтесь с подборкой 24 Канала.

"Пульгасаль: Бессмертные души"

Рейтинг IMDb – 7,4

Сюжет дорамы разворачивается вокруг Дана Хваля – бывшего военного эпохи династии Чосон. Его прокляли, превратив в мифическое бессмертное существо, питающееся человеческой кровью. На протяжении шести веков мужчина бродит по земле и ищет переродившуюся женщину, которая когда-то лишила его человеческой души.

"Пульгасаль: Бессмертные души": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают великолепный визуальный стиль, харизматичный актерский состав и таинственную сказочную атмосферу. В то же время критики жалуются на чрезмерно затянутый темп развития сюжета и большой объем драматических сцен ближе к финалу.

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"Зов ада"

Рейтинг IMDb – 6,6

Среди бела дня в центре Сеула появляются гигантские потусторонние существа, которые жестоко расправляются с людьми, обреченными на адские муки. Непонятный кровавый хаос мгновенно порождает религиозный культ "Новая Истина", лидеры которого называют ужасные убийства божьим наказанием. Пока общество охватывает фанатизм и массовая паника, полицейские и юристы пытаются выяснить истинное происхождение монстров.

"Зов ада": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят мощную сатиру на религиозный экстремизм и напряжение. В то же время рецензенты отмечают резкий спад интереса после гибели одного из главных персонажей в середине сезона.

"Чудесный слух"

Рейтинг IMDb – 8,0

Днем четверка харизматичных героев работает в уютной лапшичной, а ночью превращается в отряд супергероев-охотников за нечистью. Каждый из них получил от духов сверхъестественную силу, чтобы находить и изгонять злых призраков, которые вселяются в людей и подталкивают их к ужасным преступлениям. Главный герой неожиданно становится самым сильным новичком команды и пытается выяснить правду о гибели своих родителей.

"Чудесный слух": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают удачное сочетание напряженного экшена с трогательными эмоциональными линиями персонажей. В то же время критики сетуют на чрезмерное использование супергеройских клише и ощутимую утрату оригинального шарма в последующих эпизодах.

Кстати, на днях мы уже публиковали еще одну подборку высокорейтинговых корейских дорам, которые можно посмотреть вечером или на выходных.