Французская актриса Леа Сейду отменила поездку на 74-й Каннский кинофестиваль в связи с положительным тестом на COVID-19. Актриса должна была присутствовать на премьере четырех новых фильмов.

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Приедет ли Сейду в Канны

Deadline сообщает, что болезнь у Сейду протекает бессимптомно, так как она успела вакцинироваться от тяжелого течения заболевания. Сейду планировала прибыть на Каннский кинофестиваль 2021 на третий день кинофестиваля. Сейчас актриса ожидает негативного теста, чтобы все же получить возможность принять участие в фестивальных событиях.

В этом году в Каннах покажут сразу четыре фильма с Сейду:

"История моей жены" Ильдико Эньеди,

"Франция" Брюно Дюмона,

"Французский вестник" Уэса Андерсона,

"Обман" Арно Деплешена.

В одном из интервью Deadline, актриса поделилась своим восторгом о будущих премьерах на Каннах со своим участием.

Это безумие. Я снялась в одном американском, европейском и двух французских фильмах, и все они такие разные. Это так увлекательно, что все они были выбраны Каннами,

– прокомментировала Сейду.