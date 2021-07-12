Французька актриса Леа Сейду скасувала поїздку на 74-ий Каннський кінофестиваль у зв'язку з позитивним тестом на COVID-19. Акторка повинна була бути присутньою на прем'єрі чотирьох нових фільмів.

Чи приїде Сейду до Канн

Deadline повідомляє, що хвороба у Сейду протікає безсимптомно, адже вона встигла вакцинуватися від важкого перебігу захворювання. Сейду планувала прибути на Каннський кінофестиваль 2021 на третій день кінофестивалю. Зараз актриса чекає негативного тесту, щоб все ж таки мати можливість взяти участь у фестивальних подіях.

В цьому році в Каннах покажуть одразу чотири фільми з Леа Сейду:

"Історія моєї дружини" Ільдіко Еньєді,

"Франція" Брюно Дюмона,

"Французький вісник" Веса Андерсона,

"Обман" Арно Деплешена.

В одному з інтерв'ю для Deadline, акторка поділилась своїм захопленням про майбутні прем'єри на Каннах зі своєю участю.

Це безумство. Я знялась в одному американському, європейському і двох французьких фільмах, і всі вони такі різні. Це так захоплююче, що всі вони були обрані Каннами,

– прокоментувала Леа Сейду.



Бенісіо дель Торо, Деніс Меночет, Леа Сейду у фільмі "Французький вісник" / Фото Кіноріум

Найвідоміші фільми за участі Леі Сейду

"Прекрасна смоковниця", 2008, реж. Крістоф Оноре,

"Робін Гуд" 2010, реж. Рідлі Скотт,

"Місія нездійсненна: Протокол "Фантом" 2011, реж. Бред Берд,

"Життя Адель" 2013, реж. Абделатіф Кешиш,

"Опівночі в Парижі" 2010, реж. Вуді Аллен,

"Готель "Гранд Будапешт" 2014, реж. Вес Андерсон,

"Лобстер" 2015, реж. Йоргос Лантімос,

"007: Не час помирати" 2021, Кері Фукунага.

До речі, відомо, що дід Сейду є головою французької кінокомпанії Pathé, а брат дідуся – головою Gaumont,