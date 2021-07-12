До списку потрапило 32 картини видатних режисерів, перегляд яких допоможе глибше зрозуміти, який меседж хотів донести до глядачів Вес Андерсон.

​До теми "Французький вісник" – новий шедевр Веса Андерсона: дата прем'єри та цікаві факти

Список фільмів містить роботи видатних французьких режисерів усіх часів:

Жана-Люка Ґодара;

Жана Ренуара;

Альфреда Гічкока;

Жака Беккера;

Анрі-Жоржа Клузо;

Жульєна Дювів'є;

Говарда Гоукса та інші.

Список фільмів, які надихнули режисера Веса Андерсона та всю знімальну групу на створення "Французького вісника"

" Золото Неаполя" (L'oro di Napoli), реж. Вітторіо Де Сіка; "Буду, врятований від утоплення" (Boudu sauvé des eaux), реж. Жан Ренуар; "На дні" (Les Bas-fonds), реж. Жан Ренуар; "Вони зробили мене втікачем" (They Made Me a Fugitive), реж. Альберто Кавальканті; "Вулиці міста" (City Streets), реж. Рубен Мамулян; "Стріляйте в піаніста" (Tirez sur le pianiste), реж. Франсуа Трюфо; "Білі ночі" (Le notti bianche), реж. Лукіно Вісконті; "Бальна книжка" (Un carnet de bal), реж. Жульєн Дювів'є; "Давид Ґольдер" (David Golder), реж. Жульєн Дювів'є; "Не чіпай здобич" (Touchez Pas au Grisbi), реж. Жак Бекер; "Китаянка" (La Chinoise), реж. Жан-Люк Ґодар; "Набережна Орфевр" (Quai des Orfèvres), реж. Анрі-Жорж Клузо; "Людина, що знала надто багато» (The Man Who Knew Too Much), реж. Альфред Гічкок; "Діра" (Le trou) , реж. Жак Бекер; "Чоловіче – жіноче" (Masculin Féminin), реж. Жан-Люк Ґодар; "Мій дядечко" (Mon Oncle), реж. Жак Таті; "Час для ігор" (Playtime), реж. Жак Таті; "Солодкий запах успіху" (Sweet Smell of Success), реж. Александр Макендрік; "Золота каска" (Casque d’Or), реж. Жак Бекер; "Його дівчина П'ятниця" (His Girl Friday), реж. Говард Гоукс; "Вбивця живе в 21 будинку" (L'Assassin habite au 21), реж. Анрі-Жорж Клузо; "Істина" (La Vérité), реж. Анрі-Жорж Клузо; "Блукаючий вогник" (Le feu follet), реж. Луї Маль; "Кохай мене сьогодні" (Love Me Tonight), реж. Рубен Мамулян; "Картина художника: Мистецька сцена Нью-Йорка 1940-1970" (Painter’s Painting: The New York Art Scene 1940 – 1970), реж. Еміль де Антоніо; "Правила гри" (La règle du jeu), реж. Жан Ренуар; "Чотириста ударів" (Les Quatre Cents Coups), реж. Франсуа Трюфо; "Мешканець" (Le locataire), реж. Роман Поланський; "Жити своїм життям" (Vivre sa vie: film en douze tableaux), реж. Жан-Люк Ґодар; "Ніжна Ірма" (Irma la Douce), реж. Біллі Вайлдер; "Від всього серця" (One From the Heart), реж. Френсіс Форд Коппола; "Червона кулька" (Le ballon rouge), реж. Альбер Ламоріс.

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Сюжет "Французького вісника"

"Французький вісник" позиціонують як "любовний лист журналістам, що перебувають на форпості американської газети у вигаданому французькому місті 20-го століття".



Кадр з фільму "Французький вісник" / Фото Кіноріум

Основою для сценарію стала розповідь, над якою колективно працювали Джейсон Шварцман, Хьюго Гіннес, Роман Коппола та Вес Андерсен. Сюжет розгортається в XX столітті у вигаданому французькому містечку і зосереджує увагу глядачі на історію, що пов'язана із локальним відділенням американської газети. На нас чекають три ключових сюжетних лінії – подані у форматі дивакуватих заміток зі сторінок преси.

Акторський склад фільму

Бенісіо дель Торо;

Едріен Броуді;

Тільда ​​Суїнтон;

Леа Сейду;

Френсіс Макдорманд;

Тімоті Шаламе;

Білл Мюррей;

Оуен Вілсон;

Елізабет Мосс;

Едвард Нортон;

Віллем Дефо;

Сірша Ронан.

"Французький вісник" 2021: дивіться трейлер