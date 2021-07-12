До списку потрапило 32 картини видатних режисерів, перегляд яких допоможе глибше зрозуміти, який меседж хотів донести до глядачів Вес Андерсон.
До теми "Французький вісник" – новий шедевр Веса Андерсона: дата прем'єри та цікаві факти
Список фільмів містить роботи видатних французьких режисерів усіх часів:
- Жана-Люка Ґодара;
- Жана Ренуара;
- Альфреда Гічкока;
- Жака Беккера;
- Анрі-Жоржа Клузо;
- Жульєна Дювів'є;
- Говарда Гоукса та інші.
Список фільмів, які надихнули режисера Веса Андерсона та всю знімальну групу на створення "Французького вісника"
- "Золото Неаполя" (L'oro di Napoli), реж. Вітторіо Де Сіка;
- "Буду, врятований від утоплення" (Boudu sauvé des eaux), реж. Жан Ренуар;
- "На дні" (Les Bas-fonds), реж. Жан Ренуар;
- "Вони зробили мене втікачем" (They Made Me a Fugitive), реж. Альберто Кавальканті;
- "Вулиці міста" (City Streets), реж. Рубен Мамулян;
- "Стріляйте в піаніста" (Tirez sur le pianiste), реж. Франсуа Трюфо;
- "Білі ночі" (Le notti bianche), реж. Лукіно Вісконті;
- "Бальна книжка" (Un carnet de bal), реж. Жульєн Дювів'є;
- "Давид Ґольдер" (David Golder), реж. Жульєн Дювів'є;
- "Не чіпай здобич" (Touchez Pas au Grisbi), реж. Жак Бекер;
- "Китаянка" (La Chinoise), реж. Жан-Люк Ґодар;
- "Набережна Орфевр" (Quai des Orfèvres), реж. Анрі-Жорж Клузо;
- "Людина, що знала надто багато» (The Man Who Knew Too Much), реж. Альфред Гічкок;
- "Діра" (Le trou) , реж. Жак Бекер;
- "Чоловіче – жіноче" (Masculin Féminin), реж. Жан-Люк Ґодар;
- "Мій дядечко" (Mon Oncle), реж. Жак Таті;
- "Час для ігор" (Playtime), реж. Жак Таті;
- "Солодкий запах успіху" (Sweet Smell of Success), реж. Александр Макендрік;
- "Золота каска" (Casque d’Or), реж. Жак Бекер;
- "Його дівчина П'ятниця" (His Girl Friday), реж. Говард Гоукс;
- "Вбивця живе в 21 будинку" (L'Assassin habite au 21), реж. Анрі-Жорж Клузо;
- "Істина" (La Vérité), реж. Анрі-Жорж Клузо;
- "Блукаючий вогник" (Le feu follet), реж. Луї Маль;
- "Кохай мене сьогодні" (Love Me Tonight), реж. Рубен Мамулян;
- "Картина художника: Мистецька сцена Нью-Йорка 1940-1970" (Painter’s Painting: The New York Art Scene 1940 – 1970), реж. Еміль де Антоніо;
- "Правила гри" (La règle du jeu), реж. Жан Ренуар;
- "Чотириста ударів" (Les Quatre Cents Coups), реж. Франсуа Трюфо;
- "Мешканець" (Le locataire), реж. Роман Поланський;
- "Жити своїм життям" (Vivre sa vie: film en douze tableaux), реж. Жан-Люк Ґодар;
- "Ніжна Ірма" (Irma la Douce), реж. Біллі Вайлдер;
- "Від всього серця" (One From the Heart), реж. Френсіс Форд Коппола;
- "Червона кулька" (Le ballon rouge), реж. Альбер Ламоріс.
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Сюжет "Французького вісника"
"Французький вісник" позиціонують як "любовний лист журналістам, що перебувають на форпості американської газети у вигаданому французькому місті 20-го століття".
Кадр з фільму "Французький вісник" / Фото Кіноріум
Основою для сценарію стала розповідь, над якою колективно працювали Джейсон Шварцман, Хьюго Гіннес, Роман Коппола та Вес Андерсен. Сюжет розгортається в XX столітті у вигаданому французькому містечку і зосереджує увагу глядачі на історію, що пов'язана із локальним відділенням американської газети. На нас чекають три ключових сюжетних лінії – подані у форматі дивакуватих заміток зі сторінок преси.
Акторський склад фільму
- Бенісіо дель Торо;
- Едріен Броуді;
- Тільда Суїнтон;
- Леа Сейду;
- Френсіс Макдорманд;
- Тімоті Шаламе;
- Білл Мюррей;
- Оуен Вілсон;
- Елізабет Мосс;
- Едвард Нортон;
- Віллем Дефо;
- Сірша Ронан.
"Французький вісник" 2021: дивіться трейлер