До списку потрапило 32 картини видатних режисерів, перегляд яких допоможе глибше зрозуміти, який меседж хотів донести до глядачів Вес Андерсон.

До теми "Французький вісник" – новий шедевр Веса Андерсона: дата прем'єри та цікаві факти

Список фільмів містить роботи видатних французьких режисерів усіх часів:

  • Жана-Люка Ґодара;
  • Жана Ренуара;
  • Альфреда Гічкока;
  • Жака Беккера;
  • Анрі-Жоржа Клузо;
  • Жульєна Дювів'є;
  • Говарда Гоукса та інші.

Список фільмів, які надихнули режисера Веса Андерсона та всю знімальну групу на створення "Французького вісника"

  1. "Золото Неаполя" (L'oro di Napoli), реж. Вітторіо Де Сіка;
  2. "Буду, врятований від утоплення" (Boudu sauvé des eaux), реж. Жан Ренуар;
  3. "На дні" (Les Bas-fonds), реж. Жан Ренуар;
  4. "Вони зробили мене втікачем" (They Made Me a Fugitive), реж. Альберто Кавальканті;
  5. "Вулиці міста" (City Streets), реж. Рубен Мамулян;
  6. "Стріляйте в піаніста" (Tirez sur le pianiste), реж. Франсуа Трюфо;
  7. "Білі ночі" (Le notti bianche), реж. Лукіно Вісконті;
  8. "Бальна книжка" (Un carnet de bal), реж. Жульєн Дювів'є;
  9. "Давид Ґольдер" (David Golder), реж. Жульєн Дювів'є;
  10. "Не чіпай здобич" (Touchez Pas au Grisbi), реж. Жак Бекер;
  11. "Китаянка" (La Chinoise), реж. Жан-Люк Ґодар;
  12. "Набережна Орфевр" (Quai des Orfèvres), реж. Анрі-Жорж Клузо;
  13. "Людина, що знала надто багато» (The Man Who Knew Too Much), реж. Альфред Гічкок;
  14. "Діра" (Le trou) , реж. Жак Бекер;
  15. "Чоловіче – жіноче" (Masculin Féminin), реж. Жан-Люк Ґодар;
  16. "Мій дядечко" (Mon Oncle), реж. Жак Таті;
  17. "Час для ігор" (Playtime), реж. Жак Таті;
  18. "Солодкий запах успіху" (Sweet Smell of Success), реж. Александр Макендрік;
  19. "Золота каска" (Casque d’Or), реж. Жак Бекер;
  20. "Його дівчина П'ятниця" (His Girl Friday), реж. Говард Гоукс;
  21. "Вбивця живе в 21 будинку" (L'Assassin habite au 21), реж. Анрі-Жорж Клузо;
  22. "Істина" (La Vérité), реж. Анрі-Жорж Клузо;
  23. "Блукаючий вогник" (Le feu follet), реж. Луї Маль;
  24. "Кохай мене сьогодні" (Love Me Tonight), реж. Рубен Мамулян;
  25. "Картина художника: Мистецька сцена Нью-Йорка 1940-1970" (Painter’s Painting: The New York Art Scene 1940 – 1970), реж. Еміль де Антоніо;
  26. "Правила гри" (La règle du jeu), реж. Жан Ренуар;
  27. "Чотириста ударів" (Les Quatre Cents Coups), реж. Франсуа Трюфо;
  28. "Мешканець" (Le locataire), реж. Роман Поланський;
  29. "Жити своїм життям" (Vivre sa vie: film en douze tableaux), реж. Жан-Люк Ґодар;
  30. "Ніжна Ірма" (Irma la Douce), реж. Біллі Вайлдер;
  31. "Від всього серця" (One From the Heart), реж. Френсіс Форд Коппола;
  32. "Червона кулька" (Le ballon rouge), реж. Альбер Ламоріс.

Читайте також "Скарлетт Йоганссон і Флоренс П’ю заслуговують кращого, ніж "Чорна вдова": відгуки критиків

Сюжет "Французького вісника"

"Французький вісник" позиціонують як "любовний лист журналістам, що перебувають на форпості американської газети у вигаданому французькому місті 20-го століття".


Кадр з фільму "Французький вісник" / Фото Кіноріум

Основою для сценарію стала розповідь, над якою колективно працювали Джейсон Шварцман, Хьюго Гіннес, Роман Коппола та Вес Андерсен. Сюжет розгортається в XX столітті у вигаданому французькому містечку і зосереджує увагу глядачі на історію, що пов'язана із локальним відділенням американської газети. На нас чекають три ключових сюжетних лінії – подані у форматі дивакуватих заміток зі сторінок преси.

Акторський склад фільму

  • Бенісіо дель Торо;
  • Едріен Броуді;
  • Тільда ​​Суїнтон;
  • Леа Сейду;
  • Френсіс Макдорманд;
  • Тімоті Шаламе;
  • Білл Мюррей;
  • Оуен Вілсон;
  • Елізабет Мосс;
  • Едвард Нортон;
  • Віллем Дефо;
  • Сірша Ронан.

"Французький вісник" 2021: дивіться трейлер