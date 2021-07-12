В список попало 32 картины выдающихся режиссеров, просмотр которых поможет глубже понять, какой посыл хотел донести до зрителей Уэс Андерсон.

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Список фильмов содержит работы выдающихся французских режиссеров всех времен:

  • Жана-Люка Годара;
  • Жана Ренуара;
  • Альфреда Хичкока;
  • Жака Беккера;
  • Анри-Жоржа Клузо;
  • Жюльена Дювивье;
  • Говарда Хоукса и другие.

Список фильмов, которые вдохновили режиссера Уэса Андерсона и всю съемочную группу на создание "Французского вестника"

  1. "Золото Неаполя" (L'Oro di Napoli), реж. Витторио Де Сика;
  2. "Буду, спасенный от утопления" (Boudu sauvé des eaux), реж. Жан Ренуар;
  3. "На дне" (Les Bas-fonds), реж. Жан Ренуар;
  4. "Они сделали меня беглецом" (They Made Me a Fugitive), реж. Альберто Кавальканти;
  5. "Улицы города "(City Streets), реж. Рубен Мамулян;
  6. "Стреляйте в пианиста" (Tirez sur le pianiste), реж. Франсуа Трюфо;
  7. "Белые ночи" (Le notti bianche), реж. Лукино Висконти;
  8. "Бальная книжка "(Un carnet de bal), реж. Жюльен Дювивье;
  9. "Давид Гольдер" (David Golder), реж. Жюльен Дювивье;
  10. "Не тронь добычу" (Touchez Pas au Grisbi), реж. Жак Бекер;
  11. "Китаянка" (La Chinoise), реж. Жан-Люк Годар;
  12. "Набережная Орфевр" (Quai des Orfèvres), реж. Анри-Жорж Клузо;
  13. "Человек, который знал слишком много» (The Man Who Knew Too Much), реж. Альфред Хичкок;
  14. "Дыра" (Le trou), реж. Жак Бекер;
  15. "Мужское – женское" (Masculin Féminin), реж. Жан-Люк Годар;
  16. "Мой дядюшка" (Mon Oncle), реж. Жак Тати;
  17. "Время для игр" (Playtime), реж. Жак Тати;
  18. "Сладкий запах успеха" (Sweet Smell of Success), реж. Александр Макендрик;
  19. "Золотая каска" (Casque d'or), реж. Жак Бекер;
  20. "Его девушка Пятница" (His Girl Friday), реж. Говард Хоукс;
  21. "Убийца живет в 21 доме" (L'Assassin habite au 21), реж. Анри-Жорж Клузо;
  22. "Истина" (La Vérité), реж. Анри-Жорж Клузо;
  23. "Блуждающий огонек" (Le feu follet), реж. Луи Маль;
  24. "Люби меня сегодня" (Love Me Tonight), реж. Рубен Мамулян;
  25. "Картина художника: Художественная сцена Нью-Йорка 1940-1970" (Painter's Painting: The New York Art Scene 1940 – 1970), реж. Эмиль де Антонио;
  26. "Правила игры "(La règle du jeu), реж. Жан Ренуар;
  27. "Четыреста ударов" (Les Quatre Cents Coups), реж. Франсуа Трюфо;
  28. "Жилец" (Le locataire), реж. Роман Полански;
  29. "Жить своей жизнью" (Vivre sa vie: film en douze tableaux), реж. Жан-Люк Годар;
  30. "Нежная Ирма" (Irma la Douce), реж. Билли Уайлдер;
  31. "От всего сердца" (One From the Heart), реж. Фрэнсис Форд Коппола;
  32. "Красный шарик "(Le ballon rouge), реж. Альбер Ламорис.

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Сюжет "Французского вестника"

"Французский вестник" позиционируют как "любовное письмо журналистам, которые находятся на форпосте американской газеты в вымышленном французском городе 20-го века".


Кадр из фильма "Французский вестник" / Фото Кинориум

Основой для сценария стал рассказ, над которым коллективно работали Джейсон Шварцман, Хьюго Гиннес, Роман Коппола и Уэс Андерсен. Сюжет разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке и сосредотачивает внимание зрителей на истории, связанной с локальным отделением американской газеты. Нас ждут три ключевых сюжетных линии – представленные в формате чудаковатых заметок со страниц прессы.

Актерский состав фильма

  • Бенисио дель Торо;
  • Эдриен Броуди;
  • Тильда Суинтон;
  • Леа Сейду;
  • Фрэнсис Макдорманд;
  • Тимоти Шаламе;
  • Билл Мюррей;
  • Оуэн Уилсон;
  • Элизабет Мосс;
  • Эдвард Нортон;
  • Виллем Дефо;
  • Сирша Ронан.

"Французский вестник" 2021: смотрите трейлер