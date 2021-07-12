"Королева Канн" не приедет на кинофестиваль из-за положительного теста на COVID-19
Источник:Deadline
Как сообщает Deadline, актриса, которую ранее журнал назвал "Королевой Канн" Леа Сейду заразилась коронавирусом во время съемок нового фильма. Сейчас актриса сохраняет самоизоляцию в своем доме в Париже – подробнее о состоянии актрисы сайте Кино 24.
Французская актриса Леа Сейду отменила поездку на 74-й Каннский кинофестиваль в связи с положительным тестом на COVID-19. Актриса должна была присутствовать на премьере четырех новых фильмов.
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Приедет ли Сейду в Канны
Deadline сообщает, что болезнь у Сейду протекает бессимптомно, так как она успела вакцинироваться от тяжелого течения заболевания. Сейду планировала прибыть на Каннский кинофестиваль 2021 на третий день кинофестиваля. Сейчас актриса ожидает негативного теста, чтобы все же получить возможность принять участие в фестивальных событиях.
В этом году в Каннах покажут сразу четыре фильма с Сейду:
- "История моей жены" Ильдико Эньеди,
- "Франция" Брюно Дюмона,
- "Французский вестник" Уэса Андерсона,
- "Обман" Арно Деплешена.
В одном из интервью Deadline, актриса поделилась своим восторгом о будущих премьерах на Каннах со своим участием.
Это безумие. Я снялась в одном американском, европейском и двух французских фильмах, и все они такие разные. Это так увлекательно, что все они были выбраны Каннами,
– прокомментировала Сейду.
Бенисио дель Торо, Денис Меночет, Сейду в фильме "Французский вестник" / Фото Кинориум
Самые известные фильмы с участием Леи Сейду
- "Прекрасная смоковница", 2008, реж. Кристоф Оноре,
- "Робин Гуд" 2010, реж. Ридли Скотт,
- "Миссия невыполнима: Протокол "Фантом" 2011, реж. Брэд Берд,
- "Жизнь Адель" 2013, реж. Абделатиф Кешиш,
- "Полночь в Париже" 2010, реж. Вуди Аллен,
- "Отель "Гранд Будапешт" 2014, реж. Уэс Андерсон,
- "Лобстер" 2015, реж. Йоргос Лантимоса,
- "007: не время умирать" 2021, Фукунага.