Лента рассказывает о юном деревенском рэпере Диме "Казана", который вместе со своим другом Женей "Арахисом" пишет "тексты" и выступает в клубе. А еще Казан влюблен в первую красавицу Свету, но девушка совсем не спешит ответить на его чувства. Однажды бывший приятель предлагает Казану заработать, тот соглашается и попадает в криминальную историю. Что дальше будет с Димой "Котелом" и его друзьями? Станет ли он репером, как мечтал? Завоюет ли сердце девушки, в которую влюблен?

Смотрите также Как выглядели украинские актеры в начале карьеры и сейчас: некоторых не узнать

7 интересных фактов о фильме "Короли рэпа"

Молодые актеры и суперзвезды

В главных ролях реперов-друзей выступили молодые актеры: для Михаила Дзюбы роль Казана – дебют в полнометражном кино, также свои силы впервые испытал Антон Вельбой, певец и композитор, да и для сыгравшей Света молодой актрисы Карины Химчук роль также стала первой. Но вместе с дебютантами на площадке работали известные актеры и звезды, среди которых Ирма Витовская, Дмитрий Хомяк, Елена Узлюк, Юрий Кулинич и другие.

Чему научились актеры ради героев

Чтобы органично выглядеть в кадре, актерам пришлось кое-чему поучиться. Например, актер Михаил Дзюба брал уроки по экстремальному вождению, ведь его герой уверенно гоняет на старенькой тачке по сельским дорогам. Также он учился читать рэп и попадать в бит, хотя и до съемки фильма писал тексты.

Антон Вельбой признался, что ему пришлось учиться сценическому бою – новое непростое испытание, но интересное.

Антон Вельбой в фильме "Короли рэпа" / ADASTRA CINEMA

О самом сложном на съемке

У всех на проекте были свои вызовы. Михаил Дзюба признался, что некоторые сцены с бандитами были психологически тяжелыми, но потом все пережитое воплощалось в тексты, написанные актером.

Вельбой рассказал, что ему непросто было вставать утром и учить текст, но он признался, что если будет играть роль, он готов на все.

Режиссер Мирослав Латик отметил, что на съемке все было нежно и с любовью, а самым сложным для него была переработка сценария. Он добавил некоторые сцены с бандитами и переписал все сцены Казана и Светы.

"Короли рэпа" 2023: смотрите трейлер

Музыка: рэп и не только

В фильме раздаются композиции известных артистов – Kalush, KAZKA, Crechet, Cepasa. Кстати, композитор и исполнитель Павел Ленченко стал саундпродюсером фильма.

Но немногие знают, что некоторые композиции написал исполнитель главной роли – Михаил Дзюба, а также свои таланты в написании "битов и текстов" попробовал режиссер Мирослав Латик.

Где снимали кино

Фильмирование проходило в Киевской области, именно здесь сразу нашли магазин, клуб, дом родителей Казана. Режиссер Латик отметил, что художники добавляли некоторые яркие детали к объектам.

Проститутка на дороге

Ирма Витовская играет в фильме Нинку "Обочину", сельскую шлюху – как говорят люди. Каждый день она при полном параде выходит на трассу. И однажды, когда снимали сцену с Ирмой, возле нее остановился автомобиль. Наверное, люди в авто подумали, что накрашенная женщина в лабутенках на трассе – настоящая шлюха! Но тут подскочили девушки из гримерки с восклицаниями: "Это съемки! У нас здесь съемки! Не мешайте!", и автомобиль уехал.

О необычном на "Королях рэпа"

Режиссер Мирослав Латик рассказал, что у всех было особое отношение к этой картине. "Короли рэпа" оставили чувство обаяния и от самого процесса съемки, и от группы, и происходящего. И я сейчас вспоминаю картину с теплом, потому что все было cool-cool, круто-круто и красиво-красиво. И с нежностью к людям, с которыми мы делали фильм, – рассказал режиссер.

Блокбастер "Короли рэпа" – с 3 августа в украинском прокате! Смотри и слушай украинское!

Ирма Витовская в фильме "Короли рэпа" / ADASTRA CINEMA