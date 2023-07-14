Стрічка розповідає про юного сільського репера Діму "Казана", який разом зі своїм другом Женьою "Арахісом" пише "тексти" і виступає в клубі. А ще Казан закоханий у першу красуню Свєту, але дівчина зовсім не поспішає відповісти на його почуття. Одного разу колишній приятель пропонує Казану заробити, той погоджується і потрапляє в кримінальну історію. Що далі буде з Дімою "Казаном" і його друзями? Чи стане він репером, як мріяв? Чи завоює серце дівчини, в яку закоханий?

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7 цікавих фактів про фільм "Королі репу"

Молоді актори й суперзірки

У головних ролях реперів-друзів виступили молоді актори: для Михайла Дзюби роль Казана – дебют в повнометражному кіно, також свої сили вперше випробував Антон Вельбой, співак і композитор, та і для молодої акторки Карини Химчук, що зіграла Свєту, роль також стала першою. Але разом з дебютантами на майданчику працювали відомі актори й зірки, серед яких Ірма Вітовська, Дмитро Хом'як, Олена Узлюк, Юрій Кулініч та інші.

Чому навчилися актори заради героїв

Щоб органічно виглядати в кадрі, акторам довелось дечому повчитися. Наприклад актор Михайло Дзюба брав уроки з екстремального водіння, адже його герой впевнено ганяє на старенькій тачці сільськими дорогами. Також він вчився читати реп і потрапляти в біт, хоча і до знімання фільму писав тексти.

Антон Вельбой зізнався, що йому довелося вчитися сценічному бою – нове непросте випробування, але цікаве.

Антон Вельбой у фільмі "Королі репу" / ADASTRA CINEMA

Про найскладніше на зніманні

У всіх на проєкті були свої виклики. Михайло Дзюба зізнався, що деякі сцени з бандитами були психологічно важкими, але потім все пережите втілювалося в тексти, які писав актор.

Вельбой розповів, що йому непросто було вставати зранку та вчити текст, але він зізнався, що якщо матиме роль, – він готовий на все.

Режисер Мирослав Латик зауважив, що на фільмуванні все було ніжно і з любов'ю, а найскладнішім для нього була переробка сценарію. Він додав деякі сцени з бандитами та переписав усі сцени Казана і Свєти.

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Музика: реп і не тільки

У фільмі лунають композиції відомих артистів – Kalush, KAZKA, Crechet, Cepasa. До речі, композитор і виконавець Павло Ленченко (Cepasa) став саундпродюсером фільму.

Але мало хто знає, що деякі композиції написав виконавець головної ролі – Михайло Дзюба, а також свої таланти в написанні "бітів і текстів" спробував режисер Мирослав Латик.

Де знімали кіно

Фільмування відбувалося в Київській області, саме тут відразу знайшли магазин, клуб, хату батьків Казана. Режисер Латик зазначив, що художники додавали деякі яскраві деталі до об'єктів.

Повія на дорозі

Ірма Вітовська грає у фільмі Нінку "Обочину", сільську повію – як кажуть люди. Кожного дня вона при повному параді виходить на трасу. І якось, коли знімали сцену з Ірмою, біля неї зупинилася автівка. Мабуть, люди в авто подумали, що нафарбована жінка в лабутенках на трасі – справжня повія! Але тут підскочили дівчата з гримерки з окликами: "Це зйомки! В нас тут зйомки! Не заважайте!", і автівка поїхала.

Про незвичайне на "Королях репу"

Режисер Мирослав Латик розповів, що у всіх було особливе ставлення до цієї картини. "Королі репу" лишили відчуття чарівності та від самого процесу знімання, і від групи, і того що відбувалося. І я зараз пригадую картину з теплом, бо все було cool-cool, круто-круто і красиво-красиво. І з ніжністю до людей, з якими ми робили фільм", – розповів режисер.

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Ірма Вітовська у фільмі "Королі репу" / ADASTRA CINEMA