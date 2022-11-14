Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В сериале вспомнили об этом символическом моменте для украинцев.

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В 5 сезоне "Короны" упомянули об Украине

В первой серии 5 сезона долгожданного сериала Netflix на 43 – 44 минуте можно услышать, как по радио говорят, что "хотят сделать из Украины независимое европейское государство". В этот момент принц Чарльз уезжает в машине и слушает это сообщение.

Стремятся отделиться от Москвы и не признавать власти над собой Горбачева и Ельцина,

– говорится в сообщении.

Доминик Вест в сериале "Корона" / Скриншот первой серии

Напомним, первый эпизод "Короны" под названием "Синдром королевы Виктории" изображает преследуемых прессой принца Чарльза и принцессу Диану, отправляющихся в медовый месяц в Италию. Между тем необходимый ремонт королевской яхты привлекает пристальное внимание к правлению королевы Елизаветы II.

Сюжет 5 сезона охватывает период распада брака принца Чарльза и принцессы Дианы, а также развод ее дочери принцессы Анны с Марком Филипсом до пожара в Виндзорском замке и новаторского и скандального интервью Дианы с Мартином Баширом.

"Корона" 5 сезон: смотрите трейлер