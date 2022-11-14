Україна здобула незалежність 24 серпня 1991 року. У серіалі згадали власне про цей символічний момент для українців.

Читайте також Netflix не побоявся: у 5 сезоні "Корони" показали інтимну розмову принца Чарльза та Камілли

У 5 сезоні "Корони" згадали про Україну

У першій серії 5 сезону довгоочікуваного серіалу Netflix на 43 – 44 хвилині можна почути, як по радіо говорять, що "хочуть зробити з України незалежну європейську державу". У цей момент принц Чарльз їде у машині та слухає це повідомлення.

Прагнуть відділитися від Москви й не визнавати влади над собою Горбачова та Єльцина,

– йдеться в повідомленні.

Домінік Вест у серіалі "Корона" / Скриншот першої серії

Нагадаємо, перший епізод "Корони" під назвою "Синдром королеви Вікторії" зображає переслідуваних пресою принца Чарльза та принцесу Діану, які вирушають у медовий місяць до Італії. Тим часом необхідний ремонт королівської яхти привертає прискіпливу увагу до правління королеви Єлизавети II.

Сюжет 5 сезону охоплює період від розпаду шлюбу принца Чарльза та принцеси Діани, а також розлучення її дочки принцеси Анни з Марком Філіпсом до пожежі у Віндзорському замку та новаторського та скандального інтерв'ю Діани з Мартіном Баширом.

"Корона" 5 сезон: дивіться трейлер