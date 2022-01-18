Звезда "Короны" Элизабет Дебики вновь поразила поклонников сериала о королевской семье, воссоздав точную копию образа принцессы Дианы для пятого сезона шоу.

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На новых кадрах актриса одета в блестящее платье, которое, вероятно, воссоздает момент, когда Диана присутствовала на королевском гала-спектакле оперы Чайковского "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-холле 3 июня 1997 года.

Стоит отметить, что это было последнее публичное появление принцессы перед ее трагической смертью 31 августа 1997 года.



Кадр из сериала "Корона" / Фото Splash News

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На самом деле принцесса Уэльская была одета в культовое бирюзовое платье от Jacques Azagury. Дизайнеры костюмов сериала решили одеть Элизабет Дебики в другое платье с глубоким вырезом на шее от Кэтрин Уокер. Интересно, что на самом деле Диана одевала его также, но несколькими годами ранее на балет.

На фотографиях актрисы также не было культового жемчужно-бриллиантового колье, которое Диана надела на балет в 1997 году.



Принцесса Диана / Фото Getty Images

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