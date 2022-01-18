Зірка "Корони" Елізабет Дебікі знову вразила шанувальників серіалу про королівську сім'ю, відтворивши точну копію образу принцеси Діани для п'ятого сезону шоу.
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На нових кадрах актриса одягнена у блискучу сукню, яка, ймовірно, відтворює момент, коли Діана була присутня на королівській гала-виставі опери Чайковського "Лебедине озеро" у лондонському Королівському Альберт-Холі 3 червня 1997 року.
Варто відзначити, що це була остання публічна поява принцеси перед її трагічною смертю 31 серпня 1997 року.
Кадр з серіалу "Корона" / Фото Splash News
Насправді принцеса Уельська була одягнена у культову бірюзову сукню від Jacques Azagury. Дизайнери костюмів серіалу вирішили одягнути Елізабет Дебікі в іншу сукню з глибоким вирізом на шиї від Кетрін Вокер. Цікаво, що насправді Діана одягала її також, але декількома роками раніше до балету.
На фотографіях акторки також не було культового перлово-діамантового кольє, яке Діана вдягла на балет у 1997 році.
Принцеса Діана / Фото Getty Images
Що відомо про 5 сезон серіалу "Корона"
- Елізабет Дебікі та Домінік Вест замінять Емму Коррін та Джоша О'Коннора, щоб зіграти Діану та принца Чарльза в останніх двох сезонах усіма улюбленого шоу.
- Майбутній п'ятий сезон драми Netflix, яка пропонує вигадану інтерпретацію життя королівської сім'ї за дверима палацу, зокрема розповість про історію розлучення Діани та Чарльза.
- У п'ятому сезоні також ролі виконають: Домінік Вест (принц Чарльз), Імельда Стонтон (Єлизавета II), Джонатан Прайс (принц Філіп) та Леслі Менвілл (принцеса Маргарет).
- Варто згадати, що п'ятий сезон "Корони" вийде на Netflix аж у листопаді 2022 року.