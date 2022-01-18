"Корона" 5 сезон: первые кадры сериала с Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы
Источник:ETCanada
В сети неожиданно появились новые кадры сериала "Корона" от Netflix. На фото актриса Элизабет Дебики, которая исполняет в проекте роль принцессы Дианы. Чем поразили фото читайте на Кино 24.
Звезда "Короны" Элизабет Дебики вновь поразила поклонников сериала о королевской семье, воссоздав точную копию образа принцессы Дианы для пятого сезона шоу.
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На новых кадрах актриса одета в блестящее платье, которое, вероятно, воссоздает момент, когда Диана присутствовала на королевском гала-спектакле оперы Чайковского "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-холле 3 июня 1997 года.
Стоит отметить, что это было последнее публичное появление принцессы перед ее трагической смертью 31 августа 1997 года.
Кадр из сериала "Корона" / Фото Splash News
На самом деле принцесса Уэльская была одета в культовое бирюзовое платье от Jacques Azagury. Дизайнеры костюмов сериала решили одеть Элизабет Дебики в другое платье с глубоким вырезом на шее от Кэтрин Уокер. Интересно, что на самом деле Диана одевала его также, но несколькими годами ранее на балет.
На фотографиях актрисы также не было культового жемчужно-бриллиантового колье, которое Диана надела на балет в 1997 году.
Принцесса Диана / Фото Getty Images
Что известно о 5 сезоне сериала "Корона"
- Элизабет Дебики и Доминик Уэст заменят Эмму Коррин и Джоша О'Коннора, чтобы сыграть Диану и принца Чарльза в последних двух сезонах всеми любимого шоу.
- Предстоящий пятый сезон драмы Netflix, которая предлагает вымышленную интерпретацию жизни королевской семьи за дверями дворца, в частности расскажет об истории развода Дианы и Чарльза.
- В пятом сезоне также роли исполнят: Доминик Вест (принц Чарльз), Имельда Стонтон (Елизавета II), Джонатан Прайс (принц Филипп) и Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет).
- Стоит вспомнить, что пятый сезон "Короны" выйдет на Netflix аж в ноябре 2022 года.