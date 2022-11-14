Netflix не побоялся: в 5 сезоне "Короны" показали интимный разговор принца Чарльза и Камиллы

5 сезон "Короны" рассказывает о некоторых из самых болезненных моментов жизни королевской семьи с начала 1990-х годов. В частности, зрители могут узнать о любовном телефонном разговоре между тогдашним принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз.

Сенсационное название об интимной беседе разразилось во всех топовых СМИ в 1993 году. На тот момент принц Чарльз был женат на принцессе Диане.

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В "Короне" расскажут об интимном разговоре по телефону между принцем Чарльзом с Камиллой

В январе 1993 года таблоиды опубликовали стенограмму интимного шестиминутного телефонного разговора влюбленных, которым было за 40 тогдашнего принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз. Как сообщает The Sunday Mirror, стенограмму сначала опубликовала британская газета The People с откровенным заголовком "Чарльз и Камилла – запись".

До сих пор не понятно, как именно запись попала в газету. The Sunday Mirror сообщает, что разговор состоялся в 1989 году. На тот момент оба были замужем за другими людьми — Чарльз на принцессе Диане, а Камилла на Эндрю Паркер Боулз.

5-й сезон "Короны" покажет, как пикантный звонок был перехвачен и продан с целью получения прибыли. "Из стенограммы можно понять, что Чарльз сказал Камилле, что хочет "жить внутри" ее штанов, а затем пошутил, что он может превратиться в тампон Tampax. Камилла хихикнула и позже дополнила, что она "отчаянно" скучала по нему, прежде чем тема перешла к интимной болтовне, – передает People. – В конце разговора звучало "Люблю тебя".

"Корона" 5 сезон: смотрите трейлер

Скандальная запись, быстро облетевшая Великобританию и мир, получила название "Камиллагагейт" или "Тампонгейт". Принцесса Диана назвала этот разговор "больным". Это поставило точку в ее отношениях с принцем Чарльзом.

Оглядываясь назад, можно осознать, что вина была не на этих двух людях, двух любовниках, у которых был частный разговор. Значительное внимание было к печати, ведь они распечатали это дословно. Вы могли позвонить по телефону и прослушать реальную запись. Это заставило меня сочувствовать им обоим. Что им пришлось пройти,

– сказал Доминик Вест, сыгравший принца Чарльза в 5 сезоне "Короны".

Скандальное название в газете о частной беседе принца Чарльза и Камиллы / People

Где смотреть 5 сезон "Короны" на украинском

"Корона" вернулась на Netflix 9 ноября. Драму можно посмотреть на стриминге на украинском языке. Недавно сериал появился на некоммерческих украинских сайтах с фильмами и сериалами, включая UASerials.

Увлекательная драма вдохновлена жизнью усопшей королевы Елизаветы II и событиями, которые британская королевская семья пережила во время ее 70-летнего правления. 5 сезон в частности показал скандалы, с которыми столкнулось Ее Величество в период 1990-х годов.

Каковы первые отзывы украинских зрителей

Поклонники первых 4 сезонов несколько разочарованы 5-м. В сети пишут, что "этот сериал не изображает ни правды о королевской семье, кроме сюжета о принцессе Диане". Другие рассказали, что уже не впервые просматривают сериал и поражены мужеством покойной королевы Елизаветы II: "Пересматриваю сериал во второй раз уже после смерти Королевы Елизаветы II. Судьба монарха не всем по силам, но Она, по моему мнению, справилась со своей задачей. Почивай с миром".