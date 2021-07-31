Netflix показал первый кадр нового сезона "Короны" – актриса "Гарри Поттера" в роли Елизаветы II

"Корона" возвращается, и Netflix показал первый захватывающий кадр. Актриса Имельда Стонтон сыграет в пятом сезоне "Короны" роль королевы Великобритании Елизаветы II.

Каждые два сезона в сериале "Корона" меняется весь актерский состав, что буквально символизирует смену времени. Поэтому в пятом сезоне нас ждут как минимум две смены. Актриса Элизабет Дебики ("Тенет") исполнит роль принцессы Дианы, а теперь наконец известно, что Имельда Стонтон будет играть Елизавету II. Точной даты премьеры новинки пока нет.

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Что известно о новом сезоне "Короны"

Сериал "Корона" должен был закончиться на пятом сезоне, однако позже автор проекта Питер Морган решил вернуться к первоначальному плану – сериал будет иметь полных шесть сезонов.

В пятом сезоне "Короны" принца Филиппа сыграет актер Джонатан Прайс, а принцессу Маргарет – Лесли Мэнвилл, принца Чарльза сыграет – Доминик Уэст.

В будущем сезоне истории нас ждет сюжет, который охватывает семь лет жизни королевской семьи. По сценарию появятся также оба принца Уильям и Гарри. Также обещают показать непростую историю отношений Чарльза и Дианы.

, что 13 июля 2021 года стало известно, чтои некоторые актрисы сериала. "Корона" заняла номинацию в категории "Лучший драматический сериал". Эмма Коррин и Оливия Колман номинированы в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале".