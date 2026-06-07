Кино Что посмотреть на Netflix Новые детективные сериалы на Netflix, которые можно посмотреть за день
7 июня, 12:33
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Новые детективные сериалы на Netflix, которые можно посмотреть за день

Марта Гнат

Если не хотите простого сюжета, где события довольно предсказуемы, то предлагаем обратить внимание на детективные сериалы. Можете не сомневаться в том, что впереди ждет много головоломок.

Далее в материале 24 Канал расскажет, какие детективные сериалы Netflix можно посмотреть всего за день.

К теме Новые мини-сериалы Netflix, которые можно посмотреть за ночь

"Его и ее", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

Когда-то Анна была телеведущей и журналисткой. Но в ее жизни произошли события, которые травмировали и заставили уединиться. Однажды в ее городке происходит убийство. Поэтому Анна возвращается домой, чтобы выяснить, что произошло. Джек Харпер – детектив. Он начинает подозревать бывшую журналистку в убийстве.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Земля греха", 2026

Рейтинг IMDb: 5,7

Количество сезонов: 1

Количество серий: 5

В тихом городке на одном из полуостровов возле заброшенной фермы находят тело убитого подростка, по имени Силас. Дело поручают решительной и дерзкой следователю Дане из полиции Мальме Как оказывается, у женщины есть тайная личная связь с жертвой.

Ситуация становится критической, когда отец погибшего выдвигает детективам ультиматум – полиция должна найти убийцу за неделю, иначе семья начнет собственное кровавое правосудие.

"Земля греха": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убегай", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Саймон Грин всю жизнь работал, чтобы иметь счастливое будущее и подарить его своей дочери. Саймон – успешный бизнесмен, имеет собственное дело и дочь Пейдж, которой никогда в ничем не отказывали.

После одной из ссор Пейдж просто убегает из дома. Мужчина отправляется на ее поиски и в один момент, когда уже начал терять надежду, находит дочь в парке. Но она больше не похожа на ту Пейдж, которую он воспитывал: девочку легко можно спутать с нищенкой.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Также сейчас на платформе Netflix украинцев покорил 16-серийный криминальный детектив "Убивайте осознанно". Это немецкий сериал, который сочетает в себе сразу несколько жанров: криминал, детектив, триллер и комедию.

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