24 Канал собрал яркие фильмы разных жанров, которые продолжаются менее 1,5 часов. Они подарят максимум эмоций за минимум времени и сделают ваш вечер идеальным.

"Тихое место" (2018)

Хронометраж: 1 час 30 минут

Мир оказался на грани гибели после вторжения слепых, но очень опасных монстров с абсолютным слухом. В этой новой молчаливой вселенной любой неосторожный шелест или случайно выпущенная из рук вещь сразу означают смертный приговор. Обычная семья с детьми пытается выжить на изолированной ферме. Главные герои вынуждены ходить босиком и общаться исключительно на языке жестов. Эта лента держит в сумасшедшем напряжении от первой до последней минуты, ведь каждое дыхание персонажей может стать для них последним.

"Тихое место": смотрите трейлер фильма онлайн

"Телефонная будка" (2002)

Хронометраж: 1 час 21 минута

Циничный и эгоистический нью-йоркский пиарщик заходит в обычную уличную будку, чтобы совершить тайный звонок. Впрочем, сразу после завершения разговора телефон снова звонит, а загадочный голос в трубке сообщает, что герой находится под прицелом снайперской винтовки. Если он положит трубку или попытается выйти на улицу, неизвестный стрелок сразу же выстрелит. Теперь главному герою придется признаться во всех своих грехах, чтобы спастись.

"Телефонная будка": смотрите трейлер фильма онлайн

"Беги, Лола, беги" (1998)

Хронометраж : 1 час 21 минута

Молодая девушка Лола получает звонок от своего парня, случайно потерявшего сумку с огромной суммой чужих бандитских денег. У нее есть всего двадцать минут, чтобы получить нужную сумму, иначе ее любимого просто убьют. Девушка выбегает на улицы Берлина, и с этого момента сюжет разворачивается в трех разных вариациях одних и тех же событий.

"Беги, Лола, беги": смотрите трейлер фильма онлайн

"На последнем дыхании" (1960)

Хронометраж: 1 час 21 минута

Молодой и дерзкий преступник угоняет дорогой автомобиль, но во время побега случайно застреливает полицейского на дороге. Скрываясь в Париже без денег и документов, он находит очаровательную американскую студентку и пытается уговорить ее сбежать вместе с ним в Италию. Девушка колеблется между чувствами к харизматичному бунтарю и собственной безопасностью, пока полиция все ближе подбирается к их тайнику.

"На последнем дыхании": смотрите трейлер фильма онлайн

Если же у вас больше времени и настроены на масштабное эпическое кино, читайте наш материал о том, что лучше выбрать для вечернего просмотра – "Трою" или "Одиссею" Нолана.