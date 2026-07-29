24 Канал зібрав яскраві фільми різних жанрів, які тривають менше ніж 1,5 години. Вони подарують максимум емоцій за мінімум часу та зроблять ваш вечір ідеальним.

"Тихе місце" (2018)

Хронометраж: 1 година 30 хвилин

Світ опинився на межі загибелі після вторгнення сліпих, але надзвичайно небезпечних монстрів з абсолютним слухом. У цьому новому мовчазному всесвіті будь-який необережний шелест чи випадково випущена з рук річ одразу означають смертний вирок. Звичайна родина з дітьми намагається вижити на ізольованій фермі. Головні герої змушені ходити босоніж і спілкуватися виключно мовою жестів. Ця стрічка тримає в божевільній напрузі від першої до останньої хвилини, адже кожен подих персонажів може стати для них останнім.

"Тихе місце": дивіться трейлер фільму онлайн

"Телефонна будка" (2002)

Хронометраж: 1 година 21 хвилина

Цинічний та егоїстичний нью-йоркський піарник заходить у звичайну вуличну будку, щоб зробити таємний дзвінок. Втім, одразу після завершення розмови телефон знову дзвонить, а загадковий голос у слухавці повідомляє, що герой перебуває під прицілом снайперської гвинтівки. Якщо він покладе слухавку або спробує вийти на вулицю, невідомий стрілець одразу натисне на гачок. Тепер головному герою доведеться зізнатися у всіх своїх гріхах, щоб врятуватись.

"Телефонна будка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Біжи, Лоло, біжи" (1998)

Хронометраж: 1 година 21 хвилина

Молода дівчина Лола отримує дзвінок від свого хлопця, який випадково загубив сумку з величезною сумою чужих бандитських грошей. У неї є лише двадцять хвилин, щоб дістати потрібну суму, інакше її коханого просто вб'ють. Дівчина вибігає на вулиці Берліна, і з цього моменту сюжет розгортається у трьох різних варіаціях одних і тих самих подій.

"Біжи, Лоло, біжи": дивіться трейлер фільму онлайн

"На останньому подиху" (1960)

Хронометраж: 1 година 21 хвилина

Молодий і зухвалий злочинець викрадає дорогий автомобіль, але під час втечі випадково застрелює поліцейського на дорозі. Переховуючись у Парижі без грошей та документів, він знаходить чарівну американську студентку й намагається вмовити її втекти разом з ним до Італії. Дівчина вагається між почуттями до харизматичного бунтаря та власною безпекою, поки поліція все ближче підбирається до їхньої схованки.

"На останньому подиху": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ж ви маєте більше часу та налаштовані на масштабне епічне кіно, читайте наш матеріал про те, що краще обрати для вечірнього перегляду – "Трою" чи "Одіссею" Нолана.