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5 коротких дорам с высоким рейтингом

"Гоблин"

Гоблин мечтает избавиться от своего бесконечного существования, и для этого ему необходима девушка, избранная сердцем среди обычных смертных. Случайная встреча с ангелом смерти, потерявшей память, становится решающей для его плана. Вместе они начинают совместную жизнь и наблюдают за душами усопших, которые остались на Земле.

"Гоблин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Круглосуточная лавка флирта"

Главная героиня этой истории – молодая девушка, которая длительное время ищет работу. Чтобы заработать средства для выживания любым способом, она интересуется любыми предложениями. В результате она попадает в коллектив одного из минимаркетов в небольшом районе.

Здесь ей предстоит тяжело работать, и каждый новый рабочий день превращается в серию комичных ситуаций. Однако вне трудностей ее рабочей жизни, девушка находит неожиданные перспективы в личной жизни. Она работает в коллективе с четырьмя очаровательными парнями, и их общение всегда наполнено флиртом.

"Круглосуточная лавка флирта": смотрите онлайн трейлер сериала

"Слабый герой"

Сериал рассказывает зрителям историю чрезвычайно умного корейского старшеклассника Эна Ши-Ина. Из-за его худощавой и слабой физической конституции, юноша становится постоянной жертвой местных хулиганов. Решив не терпеть несправедливость, герой использует свой незаурядный интеллект для разработки эффективной стратегии противодействия школьному буллингу.

"Слабый герой": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гончаки"

Владелица небольшого кафе стояла на грани финансового краха и решила взять кредит. Теперь женщину преследуют неприятности от жестоких коллекторов. Кон-у, ее сын, находит способ урегулировать долг, но не спешит отказываться от желания отомстить тем, кто ей нанес страдания.

"Гончаки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Секретное сообщение"

Харуко, молодая девушка из Токио, прибывает в Сеул, чтобы начать новый этап своей жизни после трагической потери любимого. Помня свою большую любовь, которая умерла несколько лет назад, она в поисках утраченных воспоминаний отправляет сообщение на номер телефона своего бывшего бойфренда – и получает неожиданный ответ. За тем номером теперь закреплен новый владелец, который проявляет интерес к Харуко.

"Секретное сообщение": смотрите онлайн трейлер сериала