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5 коротких дорам з високим рейтингом

"Гоблін"

Гоблін мріє позбутися свого нескінченного існування, і для цього йому необхідна дівчина, обрана серцем серед звичайних смертних. Випадкова зустріч з ангелом смерті, яка втратила пам'ять, стає вирішальною для його плану. Разом вони починають спільне життя та спостерігають за душами покійних, які залишилися на Землі.

"Гоблін": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Цілодобова крамниця флірту"

Головна героїня цієї історії – молода дівчина, яка тривалий час шукає роботу. Щоб заробити кошти для виживання в будь-який спосіб, вона цікавиться будь-якими пропозиціями. В результаті вона потрапляє в колектив одного з мінімаркетів у невеликому районі.

Тут їй треба важко працювати, і кожен новий робочий день перетворюється на серію комічних ситуацій. Однак поза труднощами її робочого життя, дівчина знаходить несподівані перспективи в особистому житті. Вона працює в колективі з чотирма чарівними хлопцями, і їхні спілкування завжди наповнене фліртом.

"Цілодобова крамниця флірту": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Слабкий герой"

Серіал розповідає глядачам історію надзвичайно розумного корейського старшокласника Ена Ши-Іна. Через його худорляву та слабку фізичну конституцію, юнак стає постійною жертвою місцевих хуліганів. Вирішивши не терпіти несправедливість, герой використовує свій неабиякий інтелект для розробки ефективної стратегії протидії шкільному булінгу.

"Слабкий герой": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гончаки"

Власниця невеликого кафе стояла на межі фінансового краху і вирішила взяти кредит. Тепер жінку переслідують неприємності від жорстоких колекторів. Кон-у, її син, знаходить спосіб врегулювати борг, але не поспішає відмовлятися від бажання помститися тим, хто їй завдав страждань.

"Гончаки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Секретне повідомлення"

Харуко, молода дівчина з Токіо, прибуває до Сеула, щоб розпочати новий етап свого життя після трагічної втрати коханого. Пам'ятаючи свою велику любов, яка померла кілька років тому, вона в пошуках втрачених спогадів надсилає повідомлення на номер телефону свого колишнього бойфренда – і отримує несподівану відповідь. За тим номером тепер закріплений новий власник, який проявляє зацікавленість до Харуко.

"Секретне повідомлення": дивіться онлайн трейлер серіалу