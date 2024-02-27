Пересмотрите за вечер: 5 высокорейтинговых дорам, которые захватывают своим сюжетом
Если вам надоело пересматривать скучные сериалы на 10 сезонов, вы наконец-то нашли подборку для себя. Всего за один вечер вы сможете прочувствовать ритм жизни киногероев, их характеры, любовь, а также переживания в сложных ситуациях, которые они решают с достоинством.
Выбирайте сериал в материале Кино 24 и организуйте себе незабываемый вечер в компании попкорна и новой, увлекательной истории.
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5 коротких дорам с высоким рейтингом
"Гоблин"
Гоблин мечтает избавиться от своего бесконечного существования, и для этого ему необходима девушка, избранная сердцем среди обычных смертных. Случайная встреча с ангелом смерти, потерявшей память, становится решающей для его плана. Вместе они начинают совместную жизнь и наблюдают за душами усопших, которые остались на Земле.
"Гоблин": смотрите онлайн трейлер сериала
"Круглосуточная лавка флирта"
Главная героиня этой истории – молодая девушка, которая длительное время ищет работу. Чтобы заработать средства для выживания любым способом, она интересуется любыми предложениями. В результате она попадает в коллектив одного из минимаркетов в небольшом районе.
Здесь ей предстоит тяжело работать, и каждый новый рабочий день превращается в серию комичных ситуаций. Однако вне трудностей ее рабочей жизни, девушка находит неожиданные перспективы в личной жизни. Она работает в коллективе с четырьмя очаровательными парнями, и их общение всегда наполнено флиртом.
"Круглосуточная лавка флирта": смотрите онлайн трейлер сериала
"Слабый герой"
Сериал рассказывает зрителям историю чрезвычайно умного корейского старшеклассника Эна Ши-Ина. Из-за его худощавой и слабой физической конституции, юноша становится постоянной жертвой местных хулиганов. Решив не терпеть несправедливость, герой использует свой незаурядный интеллект для разработки эффективной стратегии противодействия школьному буллингу.
"Слабый герой": смотрите онлайн трейлер сериала
"Гончаки"
Владелица небольшого кафе стояла на грани финансового краха и решила взять кредит. Теперь женщину преследуют неприятности от жестоких коллекторов. Кон-у, ее сын, находит способ урегулировать долг, но не спешит отказываться от желания отомстить тем, кто ей нанес страдания.
"Гончаки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Секретное сообщение"
Харуко, молодая девушка из Токио, прибывает в Сеул, чтобы начать новый этап своей жизни после трагической потери любимого. Помня свою большую любовь, которая умерла несколько лет назад, она в поисках утраченных воспоминаний отправляет сообщение на номер телефона своего бывшего бойфренда – и получает неожиданный ответ. За тем номером теперь закреплен новый владелец, который проявляет интерес к Харуко.
"Секретное сообщение": смотрите онлайн трейлер сериала