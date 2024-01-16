Поэтому 24 Канал подготовил для вас список интересных турецких сериалов, которые можно посмотреть за один вечер. Готовьте попкорн и выбирайте ленту, которая уже сегодня украсит ваш вечер восточными пристрастиями.

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Короткие турецкие сериалы

"Холод"

Фирузе и Аяз влюблены, но по требованию матери Аяза им приходится расстаться, и парень женится на избраннице матери.

Все усложняется из-за несчастного случая на строительном объекте, где работает отец Фирузе. Ему приписывают ответственность за гибель 13 человек. Фирузе, являющаяся выпускницей юридического университета, решает доказать невиновность своего отца.

Вскоре оказывается, что вновь встретившийся с Фирузе Аяз является владельцем той же строительной компании и имеет связь с этим несчастным случаем.

"Холод": смотрите онлайн трейлер сериала

"Грех одной матери"

Сын Суны живет з серьезной болезнью, для лечения которой требуются значительные средства. Во время очередного сложного нападения на ребенка женщина, оказавшись на грани отчаяния, делает тяжелое решение заработать необходимые деньги: она совершает убийство незнакомого мужчины.

В течение многих лет Суна носит свой глубокий секрет, испытывая тяжелую внутреннюю вину. Однако судьба приводит ее к возмездию: вдова погибшего становится ее подругой, а сын проявляет симпатию к их дочери.

"Грех одной матери": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Учитель"

В лицей назначается новый учитель, стремящийся раскрыть обстоятельства таинственного самоубийства одной из учениц. Девушка когда-то была успешной спортсменкой, но стала жертвой оговоров: ее обвинили в использовании допинга.

"Учитель": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пятно"

Ясемин и ее брат росли в детдоме после потери родителей. Брат, Мурат, которому уже девять лет, глух, но есть надежда на его выздоровление из-за дорогостоящей операции. Когда Ясемин достигает совершеннолетия, он имеет важную цель – взять опекунство над братом и оплатить его необходимую операцию.

Чтобы заработать деньги, она начинает учиться и работает официанткой. Однажды на западе происходит неожиданность, сводящая ее с Джемом. Джем – успешный бизнесмен, потерявший доверие к женщинам после распада своей семьи.

"Пятно": смотрите онлайн трейлер сериала